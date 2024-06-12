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Причетні до ІДІЛ? У США затримано групу громадян Таджикистану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Причетні до ІДІЛ? У США затримано групу громадян Таджикистану
Імміграційна та митна поліція США затримала ймовірних терористів
фото із відкритих джерел

NBC News: Вісім чоловіків з Таджикистану прибули до США через південний кордон

Вісім чоловіків з Таджикистану, які потенційно пов'язані з ІДІЛ з Центральної Азії, були заарештовані на вихідних у Нью-Йорку, Філадельфії та Лос-Анджелесі. Про це пише NBC News з посиланням відразу трьох людей, знайомих з цим питанням.

Підозрювані потрапили у поле зору Об'єднаної оперативної групи з боротьби з тероризмом ФБР і були заарештовані співробітниками Імміграційної та митної поліції США, більш відомої як ICE, повідомляють джерела. Усі вісім чоловіків перетнули південний кордон із США, і їхні перевірки на кримінальне минуле виявилися чистими, коли вони перетнули кордон, кажуть два чиновники, знайомі з цим питанням.

«Протягом останніх кількох днів агенти ICE заарештували кількох осіб які не є громадянами США за дорученням імміграційної влади.Дії проводилися у координації із відділом ФБР із боротьби з тероризмом», – йдеться у спільній заяві Департаменту внутрішньої безпеки та ФБР. 

За словами цих чиновників, принаймні двоє чоловіків перетнули кордон навесні 2023 року, і один із цих чоловіків скористався додатком CBP One, який адміністрація Байдена створила, щоб дозволити мігрантам записуватися на прийом для отримання притулку. Об'єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом знала про потенційну терористичну загрозу, що походить з Центральної Європи, і почала стежити за цими людьми в рамках цього розслідування, повідомляють три джерела.

Високопоставлений американський чиновник каже, що ФБР протягом кількох місяців  пильно стежило  за групою та за її діяльністю. Затриманим поки що не було пред'явлено жодних звинувачень, офіційною причиною арешту є порушення імміграційного законодавства. Два джерела кажуть, що потенційних терористів затримано, і їм загрожує процес депортації імміграційним суддею, а згодом їм можуть висунути звинувачення у тероризмі. 

До слова, США на запит Росії надали їй розвідувальну інформацію «для сприяння розслідуванню» після теракту, що стався 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Холл». Американська сторона має намір чинити так і надалі. Про це розповіла посол США в Росії Лінн Трейсі, йдеться у Telegram-каналі посольства США в Москві. 

Трейсі, відповідаючи на запитання журналістів з приводу співпраці США та Росії у боротьбі з тероризмом після теракту в «Крокусі», зазначила, що США продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною інформацією на прямий запит Росії.

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Теги: теракт США тероризм чиновник посол розслідування кордон

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