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Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації
Ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

На суді чоловік свою провину заперечив

У Тернополі до трьох років позбавлення волі засудили жителя Києва, який від 2022 року уникав мобілізації. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

За даними суду, у березні 2022 року житель Києва тимчасово переїхав на Тернопільщину, де став на військовий облік. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. 31 березня 2022 року він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації та повернувся до Києва, замість прибути до військкомату.

На суді чоловік свою провину заперечив. Він зазначив, що у березні 2022 року тимчасово перебував на Тернопільщині. Там він прибув до РТЦК та СП, де він пройшов ВЛК.

«Після чого йому було виписано повістку та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21.03.2022 він з`явився до лікарні для здачі аналізів. 28.03.2022 його обуло виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з`явився до РТЦК, де його відправили на 29.03.2022, оскільки був кінець робочого дня. 31.03.2022 йому видали повістку на 01.04.2022 і цього ж дня сказали з’явитися на 06.04.2022. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до міста Київ, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме, 11.04.2022», – ідеться у свідченні жителя Києва.

Працівник ТЦК на суді пояснив, що підсудний тиждень перебував у лікарні. Його було виписано та видано акт про задовільний стан здоров`я для пред`явлення у РТЦК та СП.

Вирок суду
Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як повідомлялося, спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони все одно відбуваються щоденно. Про це в ефірі телемарафону 9 червня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Теги: чоловік росія кордон Ігор Мазур Андрій Демченко

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