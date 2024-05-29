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Польща анонсувала важливу зміну на кордоні з Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща анонсувала важливу зміну на кордоні з Білоруссю
Польський військовий зазнав ножового поранення з боку іноземця, який намагався перетнути шлагбаум на кордоні з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю

Після нападу на прикордонника, Польща відновить 200-метрову буферну зону на кордоні з Білоруссю. Про це оголосив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на брифінгу 29 травня.

«Ми будемо боронити свій кордон усіма доступними способами. Військові, прикордонники та поліція можуть розраховувати на мою повну підтримку. Так вражений вашою мужністю, професіоналізмом та відданістю», – написав Туск у соцмережах.

Як зазначає Belsat, заборона на в’їзд до прикордонних з Білоруссю територій для вихідців із-за меж району діяла з 1 грудня 2021 року до 1 липня 2022 року та охопила 183 міста. МВС Польщі запровадило його у відповідь на загострення міграційної кризи. Тоді буферну зону рішенням підляського воєводи обмежили на відстані 200 м від кордону. Порушення заборони каралося штрафом.

Туск разом із керівниками міністерств оборони та внутрішніх справ відвідав прикордонників та військових, які несуть службу на кордоні з Білоруссю в селі Дубичі Церковні на Підляшші. Візит відбувся через день після інциденту, коли польський прикордонник зазнав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю.

Туск оголосив, що кордон з Білоруссю охоронятиме ще більше поліціянтів – їх ставитимуть там, де відбуваються групові спроби прориву кордону.

Прикордонна служба Польщі повідомила, що 28 травня польський військовий зазнав ножового поранення з боку іноземця, який намагався перетнути шлагбаум на кордоні з Білоруссю.

За даними прикордонної служби Польщі, інцидент з ножем стався під час нападу групи з близько 50 іноземців, які кидали в польських патрулів гілки та каміння. Коли мігранти намагалися силою перетнути кордон, один із них поранив польського солдата.

А за кілька годин до цього в районі прикордонної застави в Біловежі мігранти напали на прикордонника з розбитою пляшкою. Він зазнав травм обличчя та був доставлений у лікарню.

Раніше повідомлялося, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Також заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю.  За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

Теги: Польща кордон Білорусь

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