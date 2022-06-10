Польща серйозно сприймає ядерні погрози Москви – посол

«У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого, – не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад», – сказав дипломат.

У Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків на адресу країни і обговорення на російському телебаченні ядерних ударів по ній. Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький «Укрінформу».

За його словами, у Польщі розуміють, що Росія реалізуватиме цю мету десь воєнними, десь економічними, десь дипломатичними інструментами.

«Ми усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше», – зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що безпрецедентна консолідованість міжнародної спільноти вже підтвердила помилковість розрахунку РФ, що Україна залишиться сам на сам, і ніхто не відреагує на повномасштабне вторгнення.

«Тому всі російські погрози спрямовані саме на те, щоб локалізувати конфлікт. Але саме тому, що Росія вдається до таких погроз, ми маємо розуміти, що насправді цей конфлікт – наш шанс зупинити режим, який загрожує світові, а не лише Харкову чи Сєвєродонецьку. І що ми можемо створити умови для мирного життя в Європі на 20-30-40 років», – вважає посол Польщі в Україні.

Нагадаємо, що Польща активно підтримує Україну під час війни, яку розв'язав Путін.

Також Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

Дуда назвав число танків та бронетехніки, які Польща передала Україні.