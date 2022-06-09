Дуда назвав число танків та бронетехніки, які Польща передала Україні

Варшава передала Україні більшу частину зброї своєї армії

Польща відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки у рамках допомоги для боротьби з російським вторгненням. Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю німецькому виданню Bilt.

«Україні потрібне важке озброєння, танки. Це потреби України. Я розмовляв із президентом Зеленським два дні тому. Він знову просив мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки та зброї. Зброя, боєприпаси, ракети. Ми відправили загалом зброї на 2 млрд долл.», – розповів Дуда.

Дуда наголосив, що Варшава передала більшу частину зброї своєї армії.

«Це не були запаси, які були у нас на складах. Ми передали наші танки та бронетехніку», - уточнив президент.

За словами польського лідера, країна розраховувала отримати від Німеччини певну кількість танків Leopard, щоб поповнити свої запаси, але цього й досі не сталося.

«Для нас само собою зрозуміло, що замість старих радянських танків, які ми поставили в Україну, ми отримуємо кілька танків Leopard з Німеччини, не найсучасніші. Тому що в Польщі є старіші версії танків Leopard. Завдяки цій допомозі ми хотіли трохи поповнити ці запаси. Ми могли отримати старіші та модернізувати їх у майбутньому – теж за допомогою німецької промисловості. Наскільки я знаю, ми нічого не отримали», – сказав Дуда.

Раніше повідомлялося, що Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Також варто зазначити, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.