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Держприкордонслужба попередила українців про затримки на кордоні з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держприкордонслужба попередила українців про затримки на кордоні з Польщею
Ремонтні роботи на пункті пропуску триватимуть півтора місяця
фото з відкритих джерел

Можливі затримки на пункті пропуску «Шегині» пов'язані з ремонтом смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України

У понеділок, 26 серпня, в межах пункту пропуску «Шегині», що на польсько-українському кордоні, розпочнуться планові ремонтні роботи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, ремонт буде проводитись на двох смугах руху. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України.

Як зазначається, ремонтні роботи розпочнуться з дев’ятої ранку 26 серпня та триватимуть півтора місяця.

«Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони. Нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони, яку почали розробляти після «брекситу» Великої Британії, буде запущено 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС.

Запуск EES був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

Коли восени нова система реєстрації почне діяти, мандрівники з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони, проходитимуть прикордонний контроль «по-новому».

До слова, прикордонники викрили громадянина Угорщини, який намагався ввезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс. Він ховав заборонені речовини по всьому салону авто.

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Теги: Польща кордон Держприкордонслужба пункт пропуску ремонт

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