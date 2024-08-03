Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині

У Білозерці окупанти скинули боєприпас із БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці

12-річний хлопчик отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги й живота

Увечері 3 серпня російські окупанти атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги на Херсонщині. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Півтори години тому в Білозерці окупанти скинули боєприпас із БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги й живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. У потерпілих – вибухові травми та численні поранення.

«Коли на місце події прибули медики, окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала», – додав Прокудін.

Нагадаємо, що зранку суботи, 3 серпня, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти завдали ударів, «приліт» стався у близькому передмісті.

Крім того, у ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.