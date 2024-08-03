Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині
У Білозерці окупанти скинули боєприпас із БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

12-річний хлопчик отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги й живота

Увечері 3 серпня російські окупанти атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги на Херсонщині. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Півтори години тому в Білозерці окупанти скинули боєприпас із БпЛА на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги й живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Це – чоловіки 28, 39 та 41 років. У потерпілих  – вибухові травми та численні поранення.

«Коли на місце події прибули медики, окупанти знов завдали удару, застосувавши безпілотник. Пошкоджено автомобіль. Лікарська бригада не постраждала», – додав Прокудін.

Нагадаємо, що зранку суботи, 3 серпня, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські окупанти завдали ударів, «приліт» стався у близькому передмісті.

Крім того, у ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області. 

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

Читайте також:

Теги: лікар дитина Херсонщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Одещину
В Одесі прогриміла серія вибухів
10 липня, 04:59
Штучний інтелект зможе керувати сотнею дронів
Reuters: Україна розробляє безпілотники на базі штучного інтелекту
18 липня, 23:02
Лікарні намагалися врятувати життя дитині
Удар РФ. Лікар, що врятував дитину під час операції на серці, розчулив соцмережі
9 липня, 14:10
Американці були занепокоєні станом Байдена у останній час
«Приголомшливий» крок Байдена: СNN про причини відмови від президентства
22 липня, 10:10
Деякі з безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам
Як Росія намагається визначити розташування української ППО? Деталі від розвідки
26 липня, 19:53
Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України
Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
31 липня, 14:57
Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
1 серпня, 15:05
У прикордонні з Білоруссю фіксувалося шість «Шахедів»
Білорусь підняла винищувач через ймовірну загрозу російських «Шахедів»
31 липня, 01:20
Польща дасть додаткову допомогу українцям
Польща запроваджує нові виплати для українських біженців: як отримати гроші
Вчора, 10:30

Події в Україні

Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині
Окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
Зеленський пояснив, що змусить Росію до миру
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
У мережі з’явилося фото, ймовірно, вбитого українського військовополоненого: реакція омбудсмена
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»
Сили оборони атакували підводний човен «Ростов-на-Дону»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
62K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
44K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
19K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
13K
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua