Дуда: Польські і німецькі спеціалісти днями вирішать, де доцільно розмістити системи Patriot

Вже створюється спеціальна група, яка координуватиме роботу систем ППО Patriot у Польщі

Після ухвалення рішення системи швидко прибудуть в Польщу

Польські і німецькі спеціалісти найближчим часом зустрінуться та вирішать, де доцільно розмістити системи протиповітряної оборони Patriot, які Бундесвер передає Польщі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром пресконференції після їхніх переговорів у Берліні.

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«Ближчими днями групи німецьких і польських експертів зустрінуться і вирішуватимуть, де будуть розміщені ці батареї. Після цього системи швидко прибудуть в Польщу», – поінформував Дуда.

Він подякував Берліну за «дуже важливий для Польщі жест Німеччини – рішення про розміщення систем ППО Patriot для того, щоби вони захищали польське небо та польське населення».

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Президент Польщі наголосив, що це особливо актуально після інциденту з падінням на сході країни ракетних уламків ракети, що стало шоком для поляків.

Дуда назвав дуже важливим те, що ці системи будуть частиною загальної польської системи ППО, а також частиною системи ППО Північноатлантичного альянсу і додав, що вже створюється спеціальна група, яка координуватиме роботу систем у Польщі. Варшава, за словами Дуди, має «кілька пропозицій» з цього приводу.

Дуда також зауважив, що Польща зробить все для зміцнення власної обороноздатності, щоб кожен потенційний агресор знав, що він буде зупинений.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

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Проте Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Згодом Німеччина пояснила, чому відмовилась передати Україні свої системи Patriot.