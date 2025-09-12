Головна Світ Політика
Польща закрила кордон із Білоруссю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Польща закрила кордон із Білоруссю
Білоруські ЗМІ пишуть, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити
Обмеження діють в обох напрямках – як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі

Польща в ніч на 12 вересня закрила кордон із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що це рішення пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025», які, на його думку, спрямовані «безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

За словами Кервінського, рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована. Він додав, що з економічної точки зору Польща зацікавлена в якнайшвидшому відкритті кордону.

Обмеження діють в обох напрямках – як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Вони стосуються як автомобільного, так і залізничного транспорту. Зокрема, закрито автомобільні пункти пропуску «Тереспіль-Брест» для легкових авто та «Кукурики-Козловичі» для вантажівок. Також припинено рух на трьох залізничних переходах.

Білоруське видання BELTA повідомило, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити. Після закриття кордону на мосту між двома країнами залишилися кілька автобусів.

Як повідомлялося, Польща розгортає близько 40 тис. солдатів на кордонах країни з Білоруссю та Росією на тлі посилення напруженості після масштабного вторгнення дронів у середу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Очікується, що в періодичних спільних російсько-білоруських навчаннях під назвою «Захід-2025» візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців, що спонукало Польщу прийняти рішення про розгортання близько 40 тис. своїх солдатів поблизу східного кордону.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Теги: Польща військові навчання кордон Білорусь

