Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі – Демченко

Кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, у відповідь на це, Білорусь також відправила певні свої підрозділи в Росію для тренувань на місцевих полігонах.

Демченко наголосив, що українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі, оскільки цей напрямок залишається загрозливим для України.

«Під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни», – зазначив він.

Водночас, станом на зараз, Демченко вважає загрозу з території Білорусі несуттєвою, оскільки не фіксується формування жодного ударного угруповання в напрямку кордону.

Нагадаємо, найближчий союзник Росії Білорусь найближчі пару місяців перебуватиме в центрі особливої уваги через мілітаристське загострення. В Києві, і в столицях країн ЄС вже напружилися через чергові російсько-білоруські військові навчання.

Перший ешелон з путінськими вояками днями прибув до Білорусі, а кульмінацією цієї передислокації мають стати спільні стратегічні навчання «Захід-2025», які відбудуться у вересні. Ці навчання проводяться кожні два роки, починаючи з 2009-го, але у 2023 році їх було скасовано. «Цього року у нас навчання в Україні», – цинічно пояснив тоді цей «пропуск» тодішній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.