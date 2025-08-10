«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань

Сунгуровський: «Наразі для якогось повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян справді недостатньо, але їх цілком достатньо для того, щоб відхопити якийсь шматочок території»

Росія проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

«Багато чого залежить від того, наскільки ефективно спрацює наша розвідка щодо відстежування процесу накопичення реальних сил росіян під час цих навчань», – пояснив експерт.

За словами Миколи Сунгуровського, коли у нас роблять висновки щодо наступальних планів росіян, то переважно звертають увагу на їхню інфраструктуру. Мовляв, якщо розгортатиметься управлінська, тилова інфраструктура, це свідчитиме про те, що там формується якесь угрупування. Але треба врахувати, що ця інфраструктура в Білорусі уже створена під час багатьох попередніх навчань, які там проводилися. Тобто там залишилося накопичити живу силу і техніку. І от за переміщенням техніки і особового складу на території Білорусі якраз і слід стежити.

«Наразі для якогось повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян справді недостатньо, але їх цілком достатньо для того, щоб відхопити якийсь шматочок території у когось. Якщо Росія побачить, що на якомусь напрямку недостатньо засобів сил НАТО і він достатньо слабкий, вона може туди полізти. Розрахунок буде на те, що вони зайдуть на невеликий відрізок території і будуть дивитися на реакцію – а що країни НАТО вважатимуть достатнім приводом для того, щоб застосувати силу проти Росії? Бо поки вони Росію бояться, чим вона і користується. Тут все залежить тільки від європейських країн та того, як вони зможуть запобігти таким диверсійним нападам», – підсумував експерт.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року. Вони є спільними стратегічними маневрами Росії та Білорусі, які проводяться в рамках так званої «Союзної держави» кожні два роки починаючи ще з 2009 року.

За інформацією Міністерства оборони Білорусі, підготовка до теперішніх навчань розпочалася ще в жовтні 2024 року, а їхній активний етап заплановано на середину вересня 2025 року. Офіційно заявлено, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тис. військовослужбовців, хоча аналітики, зокрема з естонської розвідки, припускають, що фактична кількість може сягати до 100 тис. осіб, якщо врахувати технічну підтримку та резерви.

Також Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», що мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це ймовірно зроблено для того, щоб сприяти видимості співпраці та відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами фронту.