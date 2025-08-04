У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових

Воїни, які були представниками різних національностей, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких загарбників

Орієнтовно роботи триватимуть до 30 серпня, після чого територію впорядкують

У Львові на частині території колишнього цвинтаря на вул. Мідна у Шевченківському районі українсько-польська експедиція проводитиме ексгумацію задля перепоховання останків солдатів Війська Польського. Про це пише «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Роботи, як зазначається, проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій.

Цвинтар на території колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова, проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках там був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: «Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р.»

Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня. Після завершення робіт територію впорядкують і збережуть як зелену зону.

Нагадаємо, у червні Україна передала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт щодо загиблих у 1939 році польських військових, похованих в межах Львова.

Окрім того, Україна дала дозвіл на проведення робіт з пошуку та ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії в населеному пункті Угли Рівненської області.

У травні у селі Пужники на Тернопільщині завершилися спільні ексгумаційні роботи, які проводили за участі українських та польських фахівців. Під час експедиції вдалося знайти останки 42 людей.