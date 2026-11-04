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«Його активність відкриває всі двері». Експосол в США Стефанішина згадала, як їй працювалось з Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Його активність відкриває всі двері». Експосол в США Стефанішина згадала, як їй працювалось з Зеленським
Ольга Стефанішина розповіла, як Зеленський ухвалює несподівані рішення
фото: соціальні мережі

Колишня посолка України у Вашингтоні розповіла про особливості роботи з президентом, його несподівані рішення та роль публічної дипломатії у відносинах зі Сполученими Штатами

Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що активність президента Володимира Зеленського допомагала українським дипломатам налагоджувати контакти з американськими партнерами. За її словами, глава держави готовий до несподіваних рішень, однак його публічні виступи та міжнародні зустрічі сприяли дипломатичній роботі. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Стефанішина зазначила, що почала працювати послом після п'яти років перебування в уряді. Повномасштабне російське вторгнення вона зустріла на посаді віцепрем'єр-міністра, тому мала тривалий досвід безпосередньої співпраці із Зеленським.

«Я стала послом після п’яти років роботи в уряді. Повномасштабне вторгнення я зустріла у статусі віцепрем’єра, і ми з президентом пройшли дуже багато. Він є надзвичайно активною людиною: у нього дуже живий розум, він багато кого слухає і готовий на несподівані, неочікувані, недзеркальні рішення. Я завжди намагалась використовувати весь арсенал своїх зв’язків та можливостей, щоб його підсилювати», – розповіла вона.

Колишня дипломатка запевнила, що під час роботи у Вашингтоні мала доступ до інформації про ключові міжнародні контакти президента. За її словами, вона брала участь майже в усіх зустрічах Зеленського з американськими партнерами, а про переговори в європейських країнах дізнавалася завдяки власним дипломатичним зв'язкам.

«Я була майже на всіх зустрічах, які президент проводив з американськими партнерами. Якщо зустрічі відбувалися в Європі, я через свої зв’язки з європейцями теж знала, що відбувалося, хто з ким зустрічався, про що говорили», – зазначила Стефанішина.

Вона також наголосила, що підтримувала постійний зв'язок не лише з главою держави, а й з українською переговорною командою. «У мене завжди був прямий зв’язок з президентом, з переговорною командою – Кирилом Будановим, Сергієм Кислицею. Тому не можу сказати, що були якісь обмеження в інформації», – пояснила колишня посолка.

Відповідаючи на запитання, чи доводилося дипломатам виправляти наслідки публічних заяв Зеленського, Стефанішина зазначила, що його активність, навпаки, створювала додаткові можливості для роботи.

«Його активність всім тільки додавала. Я навіть Володимиру Олександровичу говорила, що будь-яке його інтерв’ю, публічна комунікація або успішна двостороння зустріч відкривають всі двері», – наголосила вона.

За словами Стефанішиної, одним із її основних завдань було забезпечення українського керівництва повною інформацією про внутрішньополітичну ситуацію у США. Це дозволяло визначати, які дипломатичні та інформаційні кроки будуть найбільш результативними.

Зокрема, йшлося про вибір оптимального часу для контактів із сенаторами, членами Палати представників, представниками американської адміністрації та засобами масової інформації.

«Я ж бачила своєю задачею, щоб ті, хто приймають рішення в Києві, мали повну картину перед тим, як їх приймати. Аби було розуміння, чи нашкодить якась публічна комунікація, чи навпаки підштовхне до якихось рішень. Важливо обрати з ким в конкретний момент комунікувати – з сенаторами, з конгресменами, коли варто попросити дзвінок з президентом Сполучених Штатів, коли дати інтерв’ю на телебаченні. Це ж не якісь рандомні події. Для цього я навіть винайшла певний формат, коли щодня інформувала про загальну картину подій в США, і, залежно від цієї картини, можна було розуміти, де треба підсилити або, можливо, послабити присутність України в медіа», – розповіла дипломатка.

Стефанішина вважає, що систематичне відстеження політичних процесів усередині Сполучених Штатів залишається важливим, але недостатньо оціненим інструментом дипломатичної роботи. «Ця функція відстежування внутрішнього контексту, на мою думку, дуже недооцінена. Я б її розвивала і зараз, якби прийняла рішення продовжувати цю роботу», – додала вона.

Окремо колишня посолка прокоментувала активну присутність Зеленського в американському інформаційному просторі на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. На її переконання, публічні виступи українського президента залишаються необхідними навіть тоді, коли його заяви можуть викликати невдоволення американського керівництва.

«У будь-якій кризовій ситуації важливо мати можливість донести правдиву інформацію, звузити поле для маніпуляцій. Медіаприсутність, коли ми знову опинилися у центрі публічних дебатів США, є важливою», – підкреслила Стефанішина.

Вона також розповіла про обставини свого звільнення з дипломатичної посади. За словами Стефанішиної, перед відставкою вона детально обговорила ситуацію із Зеленським, однак президент не вимагав від неї залишити роботу.

«Звісно, я проговорювала з президентом достатньо детально всі обставини, з яких була змушена прийняти таке рішення. Не буду коментувати своє особисте спілкування з ним, але він не вимагав моєї відставки. На тому і на теперішньому етапі свого життя я, на жаль, не можу поєднувати роботу посла або будь-яку політичну діяльність з тими потребами, які маю закривати зараз для своєї родини. Я кажу і про своїх дітей, і про своїх батьків, і про інших близьких людей», – пояснила вона.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина обіймала посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а згодом очолила дипломатичну місію України у США. На початку серпня 2026 року вона залишила посаду посла, пояснивши своє рішення особистими та сімейними обставинами. В інтерв'ю «Главкому» Стефанішина наголосила, що президент Володимир Зеленський не вимагав її відставки.

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Теги: США посол Ольга Стефанішина

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