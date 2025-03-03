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Трамп розкритикував заяву Зеленського про терміни закінчення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розкритикував заяву Зеленського про терміни закінчення війни
Під час зустрічі 28 лютого між президентами США та України розгорілася справжня суперечка
фото: AP

Коментуючи слова Зеленського, що до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко», Трамп заявив, що це «найгірша заява, яку можна було зробити»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський начебто «не хоче миру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського політика в Truth Social.

Коментуючи заяву Зеленського про терміни закінчення війни, Трамп заявив, що це «найгірша заява, яку можна було зробити».

На думку президента США, подібні заяви українського лідера підтверджують, що він не прагне миру, «поки його підтримує Америка». Трамп також додав, що Сполучені Штати не будуть із цим миритися.

«Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США – можливо, не найкраща заява, яку можна було зробити з погляду демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?» – написав він.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після конфлікту у Білому домі, можна врятувати

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Теги: США Володимир Зеленський Дональд Трамп

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