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Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези
Зеленський поспілкувався з журналістами 18 березня
фото: Офіс президента

Глава української держави заявив, що вже в найближчі місяці очікується максимальний наступ Путіна на територію України

Президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. Йшлося про удари Росії по українській енергетиці, діалог Трампа та Путіна, про ситуацію на Сумщині та Курщині, а також про майбутній обмін військовополоненими.

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції президента, яка відбулась ввечері 18 березня.

Розмова президентів Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський поки не спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом після його розмови з главою Кремля. 

«Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці», – сказав він.

Ситуація на Сумщині та Курщині

Зеленський заперечив оточення українських бійців на Курщині та повідомив про скупчення російських військ на кордоні Сумщини

«Після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони ні в якому не оточенні, що не Путін керує, коли хлопцям відходити», – заявив президент.

За його словами, наразі помітні скупчення російських військ на кордоні Сумщини, яке хоче робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а Україна «не дасть цього зробити».

Відсутність України в переговорних процесах

Зеленський заявив, що без України про України «домовлятися неправильно, тому що результату бажаного не буде для всіх».

«Я не хотів би, я говорив про це й американській стороні, щоб ми були в списку меню для Путіна. Ми – не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на її апетити. А ми бачили, які вони. Ми – самостійна держава. Тому, без нас про нас домовлятися неправильно, тому що результату бажаного не буде для всіх», – підкреслив президент.

Удари РФ по українській енергетиці

Український президент наголосив, що Україна відповідатиме на російські удари: «Не може бути так, що РФ буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати».

«Але дві сторони – українська і російська – можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати, це була частина нашої пропозиції. За посередництва американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші», – сказав він.

Майбутній обмін полоненими між Україною та Росією

Зеленський підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією, що має відбутись завтра. За його словами, це був заздалегідь спланований обмін.

«Я про нього (обмін – «Главком») знав. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін», – зазначив президент.

Можливі наступальні операції Росії

Глава української держави заявив, що вже в найближчі місяці очікується максимальний наступ Путіна на територію України.

«Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили», – зазначив президент.

Він також наголосив, що Україна завжди підтримувала позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

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Теги: путін Дональд Трамп обмін полоненими Володимир Зеленський Україна переговори наступ обмін перемир'я війна Курщина

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