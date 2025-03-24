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«Ніхто не любить поганих фотографій». Трамп обурився своїм портретом у Колорадо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Ніхто не любить поганих фотографій». Трамп обурився своїм портретом у Колорадо
Президент США вважає, що художниця «навмисно зіпсувала» його портрет
фото: Truth Social

Американський лідер звинуватив художницю в тому, що портрет експрезидента Барака Обами «має чудовий вигляд»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп піддав критиці свій портрет авторства художниці Сари Бордман, розміщений у капітолії штату Колорадо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, його портрет був «навмисно спотворений».

«Ніхто не любить поганих фотографій або картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був цілеспрямовано спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив», – зазначив він.

Водночас політик додав, що портрет колишнього президента Барака Обами «має чудовий вигляд», натомість своє зображення назвав «справді найгіршим». Трамп вважає, що художниця, «мабуть, з віком втратила свій талант».

Президент США вважає, що художниця «навмисно зіпсувала» його портрет
Президент США вважає, що художниця «навмисно зіпсувала» його портрет
фото: Truth Social

«У будь-якому разі, я волів би не мати жодного портрета, ніж мати цей, і багато хто з Колорадо дзвонив і писав, щоб поскаржитися. Вони справді розлючені через це!» – зазначив політик.

Як наголосив президент США, він звернувся до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня у Сполучених Штатах Америки опублікували новий інавгураційній портрет Дональда Трампа. Він представлений за кілька днів до інавгурації на другий президентський термін, однак кардинально відрізняється від минулого.

Так, на портреті у 2016 році Трамп усміхнений та життєрадісний. Водночас у 2024 році, після програшу виборів у 2020 році, та, ймовірно, перед розумінням того, які виклики перед ним стоять, він на портреті без усмішки та доволі серйозний.

До слова, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про скасування доступу до секретної інформації для посадовців адміністрації Джо Байдена, обґрунтовуючи це загрозою національним інтересам.

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Теги: США Дональд Трамп художник

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