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Поруч із кордоном РФ пройдуть військові навчання за участі 14 країн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поруч із кордоном РФ пройдуть військові навчання за участі 14 країн
Метою навчань є зміцнення національної оборони країн-учасниць та вивчення спільної взаємодії
фото: Jesper Sundström / Збройні сили Швеції

Ці заходи допоможуть, зокрема, відточити взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами четвертого й п’ятого поколінь

Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія приймають Arctic Challenge Exercise 23 (ACE23) – одні з найбільших міжнародниих авіаційних навчань, які цьогоріч відбудуться з 29 травня до 9 червня. У них беруть участь приблизно 120 літаків і 2700 осіб персоналу з 14 країн. Про це повідомили збройні сили Швеції.

Метою навчань є зміцнення національної оборони учасників, вивчення спільної взаємодії та сприяння загальним рішенням. Співпраця має призвести до збільшення ефекту оперативних реакцій на загрози, покращення якості, кращого розподілу ресурсів та економічності збройних сил кожної країни.

Крім того, ACE 23 направлені на відпрацювання повітряних операцій, зокрема виконання тактичних завдань і процедур командування й управління. Також навчання дають можливість відточити взаємодію та оперативну сумісність між винищувачами четвертого й п’ятого поколінь.

Проводитимуться вони на чотирьох авіабазах у трьох країнах:

  • Авіабаза Лулео Каллакс, Швеція.
  • Авіабаза Ерланд, Норвегія.
  • Бази Рованіємі та Пірккала, Фінляндія.

Країни-учасниці ACE 23: Швеція, Швейцарія, Чехія, Фінляндія, Великобританія, Нідерланди, Данія, Німеччина, Франція, Бельгія, Італія, Норвегія, США та Канада. 

Нагадаємо, що в Естонії 15 травня розпочалися масштабні військові навчання НАТО за участі 14 тисяч військових.

Теги: Швеція росія Фінляндія військові навчання Данія Норвегія

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