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Росія може розширити список політичних ворогів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія може розширити список політичних ворогів
Російський дипломат Галузін взявся залякувати країни Центральної Азії
фото з відкритих джерел

За словами заступника російського МЗС Михайла Галузіна, країни, які приєднаються до санкцій проти Росію, нібито зазнають «тяжких втрат»

Деякі країни Центральної Азії можуть приєднатися до західних санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні. За словами заступника глави російського МЗС Михайла Галузіна, такі країни нібито зазнають великих втрат, передають російські ЗМІ. 

За словами Галузіна, позиції Москви та центральноазійських держав у тому, що односторонні санкції неприйнятні та нелегітимні, збігаються. Незважаючи на це, низка країн «не хочуть брати на себе відповідні ризики, дають зрозуміти про готовність дотримуватись західних обмежувальних заходів».

Російська сторона нібито не диктує іншим державам, яким зовнішнім та внутрішньополітичним курсом їм слідувати, «коли це не йде врозріз із взаємними зобов'язаннями, у тому числі щодо ОДКБ, ЄАЕС та СНД (міжнародні політичні організації – «Главком»)». Галузін висловив упевненість, що країни Центральної Азії це розуміють і усвідомлюють, що «штучне руйнування зв'язків з Росією здатне обернутися тяжчими збитками, ніж витрати від горезвісних вторинних санкцій».

Зазначимо, що Центральна Азія – це великий регіон Азії, який не має виходу до океану і традиційно включає п'ять країн колишнього СРСР – Казахстан, Киргизію, Узбекистан, Туркменію і Таджикистан.

Нагадаємо, що 15 травня диктатор Путін зібрав Раду безпеки РФ, щоб істерично шукати союзників. Диктатор обговорював відносини з країнами СНД та те, які додаткові заходи потрібні, щоб розвивати співпрацю із сусідніми країнами. Путін також зазначив, що РФ з колишніми республіками СРСР має цілий набір значних конкурентних переваг для розвитку зв'язків у різних сферах.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії назвало довгострокових союзників РФ. Серед довгострокових союзників Росії перерахували країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Теги: санкції росія

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