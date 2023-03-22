Посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН

Німеччина вважає, що ордер на арешт Путіна був виданий вчасно

Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться приїхати у Німеччину, його там , чекає арешт. Про це повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час брифінгу в Укрінформі.

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«Якщо Путін з’явиться на німецькій території, він точно буде заарештований», – запевнила Фельдгузен.

Вона нагадала, що про це вже чітко заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн. Німеччина є учасницею Римського статуту, так само як понад 120 держав світу.

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«Путіну буде дуже складно їхати у відрядження в ці держави», – додала посол.

Вона підкреслила, що Німеччина вважає, що ордер був виданий вчасно.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.