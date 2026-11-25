Очільниця Єврокомісії наголосила, що виконання цих умов стане сигналом для Брюсселя

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила дві вимоги до Росії, які мають продемонструвати серйозність намірів Москви щодо мирного врегулювання війни проти України. Йдеться про зимове енергетичне перемир'я та гарантування безпечного експорту продовольства через Чорне море. Про це фон дер Ляєн заявила, виступаючи в Європейському парламенті 25 листопада, пише «Главком».

За її словами, Росія має погодитися на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на зимовий період, а також забезпечити перемир'я для безпечного проходження продовольчого експорту через Чорне море.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що виконання цих умов стане сигналом для Брюсселя про готовність Москви вести переговори всерйоз.

«Наші зусилля мають одну мету – дати дипломатії найкращі шанси на успіх. Останніми тижнями ми бачимо новий імпульс у мирних переговорах. Сильна європейська команда братиме участь у наступному раунді переговорів», – сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що Європейський Союз оцінюватиме прогрес у переговорному процесі за конкретними діями Росії, а не лише за її словами.

Водночас фон дер Ляєн наголосила, що європейська підтримка України триватиме, а безпека нашої держави безпосередньо пов'язана з безпекою Європи.

Варто зазначити, що точну дату нової зустрічі поки не визначено. Як і попередній раунд, переговори мають відбутися в Абу-Дабі. 10-11 листопада там пройшла тристороння зустріч представників України, США та Росії.

Водночас питання участі Європи залишається предметом розбіжностей між сторонами. Київ наполягає на чотиристоронньому форматі переговорів за участю України, США, Росії та Європи.

Москва наразі не демонструє готовності до такого формату. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що російська сторона не розуміє, яку додаткову цінність може принести участь європейців у переговорному процесі. Він також підтвердив, що дата наступного раунду в Абу-Дабі ще не визначена.