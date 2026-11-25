Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість укладення мирної угоди щодо України без участі президента Володимира Зеленського. За його словами, для фіналізації домовленостей потрібна людина, яка представлятиме українську сторону та візьме на себе політичну відповідальність. Про це повідомляє «Главком» зз посиланням на заяву представника Кремля.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали, чи можлива фіналізація мирних домовленостей без Зеленського, зважаючи на те, що український президент, судячи з його риторики, не погодиться приїхати до Москви, куди його запрошують.

«Без когось, хто візьме на себе політичну відповідальність і представлятиме київський режим, фіналізація мирних домовленостей навряд чи можлива», – відповів речник Кремля.

Таким чином, Пєсков фактично заявив про необхідність участі представника України, який матиме повноваження взяти на себе політичну відповідальність за досягнуті домовленості.

Водночас він не уточнив, чи розглядає Москва можливість підписання мирної угоди без особистої участі Зеленського та кого саме Кремль міг би бачити представником України в такому разі. Речник Кремля підкреслив, що не може прямо відповісти на це питання.

Варто нагадати, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає жодних конкретних відомостей щодо можливого візиту європейської делегації до Москви.