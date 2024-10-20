Топ-бригади ЗСУ: командир «Хартії» озвучив свій рейтинг

92-га окрема штурмова бригада – одна з тих, кого Ігор Оболєнський вважає найкращими в ЗСУ

Ігор Оболєнський наголосив, що військовим важливо не лише обмінюватися досвідом, а й вчитися у ворога

Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський назвав топ-бригади Збройних сил України. Свою думку він озвучив у інтерв’ю «Українській правді».

«Це 3-тя окрема штурмова бригада, Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Роберт Бровді Мадяр – засновник підрозділу «Птахи Мадяра», 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка та 100-та окрема механізована бригада», – сказав Ігор Оболєнський.

Комбриг «Хартії» також наголосив, що військовим важливо не лише обмінюватися досвідом, а й вчитися у ворога.

полковник Ігор Оболєнський фото: скріншот із відео

«У тринадцятій бригаді Нацгвардії «Хартія» в цілодобовому режимі вивчають дії ворога. Як противник атакує і як обороняється, яку тактика застосовує, як ховається від дронів, що йому вдається, а що не вдається – і так аж до аналізу погодних умов та часу активності й відпочинку ворога. Така рутинна робота допомагає бригаді системно планувати операції та берегти особовий склад захисників від зайвого ризику для життя», – зауважив Оболєнський.

Ігор Георгійович Оболєнський (позивний «Корнет») – український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2024), кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2022). Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Магістр із правознавства та агрономії. Працював на керівних та менеджерських посадах бізнес-компаній. Від 2014 року служив в артилерійській бригаді Збройних силах України та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ. У 2019 році звільнився зі служби і перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни працював у МХП та компанії «Агротрейд». Із початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті.

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