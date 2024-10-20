Топ-бригади ЗСУ: командир «Хартії» озвучив свій рейтинг
Ігор Оболєнський наголосив, що військовим важливо не лише обмінюватися досвідом, а й вчитися у ворога
Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський назвав топ-бригади Збройних сил України. Свою думку він озвучив у інтерв’ю «Українській правді».
«Це 3-тя окрема штурмова бригада, Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Роберт Бровді Мадяр – засновник підрозділу «Птахи Мадяра», 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка та 100-та окрема механізована бригада», – сказав Ігор Оболєнський.
Комбриг «Хартії» також наголосив, що військовим важливо не лише обмінюватися досвідом, а й вчитися у ворога.
«У тринадцятій бригаді Нацгвардії «Хартія» в цілодобовому режимі вивчають дії ворога. Як противник атакує і як обороняється, яку тактика застосовує, як ховається від дронів, що йому вдається, а що не вдається – і так аж до аналізу погодних умов та часу активності й відпочинку ворога. Така рутинна робота допомагає бригаді системно планувати операції та берегти особовий склад захисників від зайвого ризику для життя», – зауважив Оболєнський.
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