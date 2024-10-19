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У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото)
Розвідка зауважила, що причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений
фото: ГУР

На окупованих територіях майор обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби

18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ «Патріот». Внаслідок чого було ліквідовано офіцера російської окупаційної армії – майора Дмитра Первуху. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник – знищений. Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ», – йдеться у повідомленні.

У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото) фото 1
фото: ГУР

На окупованих територіях України майор обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».

Нагадаємо, що у місті Коломна Московської області РФ 27 вересня було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Володимировича Коломєйцева. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Також військові ЗСУ ліквідували на Донеччині капітана Олександра Лапшина. Також було знищено майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ міста Іваново, яким командував Лапшин. 

Крім того, на війні в Україні загинув ексдепутат «Єдиної Росії» від Чувашії  Володимир Дмитрієв. Він нібито отримав легке поранення і потрапив до шпиталю, який пізніше атакував безпілотник.

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Теги: розвідка ГУР Луганськ росія росіяни окупанти

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