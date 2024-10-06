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На Харківщині ворог посилює інженерні споруди та доукомплектовує підрозділи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Харківщині ворог посилює інженерні споруди та доукомплектовує підрозділи
Росіяни просуваються Харківщиною
Фото з відкритих джерел

На Харківському напрямку ворог посилює підрозділи поблизу Глибокого та проводить інженерні роботи неподалік Лукʼянців.

Росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації, щоб утриматись на позиціях та мати змогу наступати далі. Про це в Телеграм повідомила пресслужба ОТУ «Харків».

«Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп», – йдеться в повідомленні.

Поблизу Лукʼянців російські війська продовжують зміцнювати свої позиції, проводячи інженерні роботи. У районі населеного пункту Тихе противник зосередився на заходах із забезпечення логістики. Протягом ночі ворожі сили вели повітряну розвідку для виявлення підрозділів Сил оборони України.

На Харківщині, зокрема у Вовчанську, російські війська проводили окремі переміщення особового складу, щоб забезпечити логістику та компенсувати втрати серед своїх сил.

Нагадаємо, раніше військові ЗСУ заявили, що армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

До слова, начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов раніше заявив, що у Харківській області внаслідок лісової пожежі знищено селище Піски-Радьківські, четверо людей загинули, ще двоє отримали опіки.

Такж раніше повідомлялось, що зранку 3 жовтня російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок атаки ворога знищено близько 20 житлових будинків, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

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Теги: Харків окупанти армія військові втрати ворог

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