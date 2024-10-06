Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки
фото з відкритих джерел

Трек Russian Boy вийшов 2005 року, тоді ж, коли й такі хіти співачки як «Выше облаков» та Show Me Your Love

У соціальних мережах набирає популярності відео зі співачкою Тіною Кароль, у якому вона у 2005 році презентує свою нову пісню Russian Boy (англ.: російський хлопець). Відео було опубліковано в Tiktok.

На першому кадрі помітно, як нещодавно артистка спілкувалася із кореспонденткою. Вона запитувала у Кароль, чи є в неї пісня, за яку співачці соромно. На що Кароль відповіла, що такого треку в неї немає.

Далі ж у відео починаються кадри 20-річної давнини, де артистка російською мовою звертається до публіки, аби розповісти про нову пісню.

«Всім привіт, це нова пісня Russian Boy. Вона просто так про російських хлопців, про нашу російську душу», – сказала Кароль.

@meri01762 А ви пригадуєте цю пісню? #tinakarol #тинакароль #тінакароль #тыобычныйrussia ♬ оригинальный звук - Meri

Пісня виконується англійською мовою. У ній є такий куплет як «Італійці так добре відпочивають. А жителі Нью-Йорка мають великі машини. Але мій росіянин, він показав мені зірки».

Трек вийшов 2005 року, тоді ж, коли й такі хіти співачки як «Выше облаков» та Show Me Your Love, з якою Кароль їздила на «Євробачення». Автором пісні є український композитор, який і зараз працює у шоу-бізнесі, Михайло Некрасов. Також автором є Florence Tonk, однак щодо його діяльності на сьогодні немає інформації.

Прикметно, що більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки. Мовляв, тоді багато людей мали інше ставлення до росіян, а наразі Тіна Кароль, ймовірно, вже і не памʼятає ця пісню.

«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини фото 1
скриншот: tiktok.com/@meri01762
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини фото 2
скриншот: tiktok.com/@meri01762
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини фото 3
скриншот: tiktok.com/@meri01762

Нагадаємо, під час подій Майдану в січні 2014 року співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) мала понад 470 телефонних розмов із кримінальним авторитетом Чебою – Олексієм Чеботарьовим, який є фігурантом розслідування щодо організаторів «тітушок» та може бути причетний до викрадення і вбивства майданівця Юрія Вербицького. Відповідні свідчення з матеріалів кримінальної справи виклав у Facebook журналіст, колишній народний депутат Ігор Луценко, якого разом із Вербицьким викрали 21 січня 2014 року.

Нещодавно народна артистка України Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст».

Читайте також:

Теги: співачка Тіна Кароль відео пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні пісні займають чималу частку в українських рейтингах
Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика
6 вересня, 18:26
Масляков був присутній на інавгурації Путіна у 2018 році
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
8 вересня, 19:30
Зеленський на «Лізі сміху»
Гуморист, який вступив до ЗСУ, розповів, як змінився Зеленський із часів «Ліги сміху»
14 вересня, 21:15
Сергій Жадан (крайній зліва) демонструє парадну військову форму Сил оборони
До Дня захисників та захисниць України Жадан показався у парадній військовій формі
1 жовтня, 19:09
Жінка вимагала від окупанта забратися з України
Радила окупанту покласти насіння соняшника в кишеню: стало відомо про долю жінки з Генічеська
24 вересня, 12:44
Місцева влада повідомила, що вчительку запросили на роботу до школи з випробувальним терміном, інцидент стався в її перший робочий день
В Узбекистані вчителька побила учня за прохання вести урок російською
25 вересня, 19:39
Tik-Tok несе загрозу користувачам в Україні
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
27 вересня, 22:20
За словами бойової медикині, армія має змінюватися під потреби жінок, тому що це необхідно країні
Співачка та бойова медикиня пояснила, чому війську потрібні жінки
29 вересня, 20:15
Російським танкам не допомагає новітня броня
Окупанти встановлюють на свої «елітні» танки триповерхову броню, але все марно – Forbes
Сьогодні, 14:21

Шоу-біз

«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій
Сергій Жадан уперше після розриву звернувся до Христини Соловій
Відомий український дизайнер розповів про стосунки з чоловіком
Відомий український дизайнер розповів про стосунки з чоловіком
Jerry Heil знялася для обкладинки індійського глянцю
Jerry Heil знялася для обкладинки індійського глянцю
«Я вже не ти»: Барських випустив пісню, яка стрімко набирає перегляди у соцмережах
«Я вже не ти»: Барських випустив пісню, яка стрімко набирає перегляди у соцмережах
У Польщі відбудеться прем'єра фільму, на зйомках якого загинула українка
У Польщі відбудеться прем'єра фільму, на зйомках якого загинула українка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
20K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
17K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
14K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12K
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua