«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини

Трек Russian Boy вийшов 2005 року, тоді ж, коли й такі хіти співачки як «Выше облаков» та Show Me Your Love

У соціальних мережах набирає популярності відео зі співачкою Тіною Кароль, у якому вона у 2005 році презентує свою нову пісню Russian Boy (англ.: російський хлопець). Відео було опубліковано в Tiktok.

На першому кадрі помітно, як нещодавно артистка спілкувалася із кореспонденткою. Вона запитувала у Кароль, чи є в неї пісня, за яку співачці соромно. На що Кароль відповіла, що такого треку в неї немає.

Далі ж у відео починаються кадри 20-річної давнини, де артистка російською мовою звертається до публіки, аби розповісти про нову пісню.

«Всім привіт, це нова пісня Russian Boy. Вона просто так про російських хлопців, про нашу російську душу», – сказала Кароль.

Пісня виконується англійською мовою. У ній є такий куплет як «Італійці так добре відпочивають. А жителі Нью-Йорка мають великі машини. Але мій росіянин, він показав мені зірки».

Трек вийшов 2005 року, тоді ж, коли й такі хіти співачки як «Выше облаков» та Show Me Your Love, з якою Кароль їздила на «Євробачення». Автором пісні є український композитор, який і зараз працює у шоу-бізнесі, Михайло Некрасов. Також автором є Florence Tonk, однак щодо його діяльності на сьогодні немає інформації.

Прикметно, що більшість користувачів у соцмережах стали на бік співачки. Мовляв, тоді багато людей мали інше ставлення до росіян, а наразі Тіна Кароль, ймовірно, вже і не памʼятає ця пісню.

Нагадаємо, під час подій Майдану в січні 2014 року співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) мала понад 470 телефонних розмов із кримінальним авторитетом Чебою – Олексієм Чеботарьовим, який є фігурантом розслідування щодо організаторів «тітушок» та може бути причетний до викрадення і вбивства майданівця Юрія Вербицького. Відповідні свідчення з матеріалів кримінальної справи виклав у Facebook журналіст, колишній народний депутат Ігор Луценко, якого разом із Вербицьким викрали 21 січня 2014 року.

Нещодавно народна артистка України Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних осіб «Резервіст».