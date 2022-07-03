Посол України у Туреччині розповів, чому українські біженці довго не затримуються у країні

У Туреччині нині складна економічна ситуація

Після 24 лютого до Туреччини виїхали близько 160 тис. українців, але більшість з них через якийсь час повернулися. Посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому людям не до душі перебування у країні.

Боднар зазначив, що повернення – це природний процес. В'їзд на територію Туреччини не означав, що наші громадяни залишаться тут назавжди.Тим більше, що тут немає особливих умов.

«Українці подекуди використовували Туреччину як транзит, або як країну тимчасового перебування, поки не знайдуть кращі умови. За нашою інформацією, заїхало 165 тис., виїхало більше 125 тис., тобто близько 40 тис. залишилися. Основні регіони розселення – Анталія, Стамбул і Анкара», – розповів посол.

Боднар уточнив, що ставлення до українців у Туреччині толерантне, але на створення якихсь особливих умов, як пояснює турецька сторона, не було можливості. Причина – дуже велике навантаження на країну створюють біженці з Сирії, яких на території Туреччини 4,5 млн.

«Слід врахувати також інфляцію у Туреччині, падіння курсу місцевої валюти, що не дає можливості турецькій державі прийняти більше біженців», – додав посол України в Туреччині.

Крім того, Василь Боднар розповів, у чому нині полягає гуманітарна допомога українцям від турків.

«Насамперед працює їхній «Червоний Півмісяць» та AFAD – це щось на кшталт нашої Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони організовують гуманітарні конвої до України з харчуванням, одягом, матрацами», – говорить посол.

Туреччина здійснила до України близько 90 великих міжнародних перевезень різнорідної гуманітарної допомоги.

«Ми також, зусиллями посольства, нашої громади, місцевих мешканців та бізнесу відправили до України близько 120 рейсів. Зараз намагаємось більше працювати з регіонами, тобто звертаємось до регіональних торговельних палат, мерій. Основне, що ми просимо: аптечки і готова їжа», – уточнив Боднар.

Раніше посол України у Туреччині розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.

Також посол України у Туреччині розповів, на чиєму боці турки у російсько-українській війні.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.