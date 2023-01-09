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Росія готується до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе – Данілов

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія готується до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе – Данілов
Українській розвідці відомо про угоду між Росією та Іраном
фото з відкритих джерел

За словами Данілова, серед міст, де може стартувати виробництво «Шахедів», розвідники називають Тольятті

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що Росія готується до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе на своїй території. Про це Данілов розповів в ефірі національного телемарафону.

Так, за словами Данілова, українській розвідці відомо про угоду між Росією та Іраном про запуск виробництва іранських дронів-камікадзе на російській території. Серед міст, де може стартувати виробництво «Шахедів», розвідники називають Тольятті.

«Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста», – сказав секретар РНБО.

Крім того, він розповів, що наразі розвідки західних країн активно з'ясовують, звідки у «Шахедах» взялися компоненти, виготовлені на Заході. Як зазначається, їх було виявлено у збитих раніше в Україні «мопедах».

«Коли ми почали збивати іранські дрони, то звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не повинні постачати ці комплектуючі до Ірану. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, що їх поставлять, продовжуватимуть це робити. Тоді з чого будуть збирати свої дрони – це велике питання», – додав Данілов.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм.

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Теги: росія Іран війна Україна безпілотник Олексій Данілов

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