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Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію
Зеленський помітив негативні сигнали в РФ
фото з відкритих джерел

В України з'явився стимул, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат

В Росії відбуваються процеси, які сигналізують про невдачі ворога на фронті. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також відзначив працівників Служби зовнішньої розвідки України, адже вони працюють зазвичай зовсім непомітно. Президент переконаний, що саме зовнішня розвідка України наближає дуже вагомі рішення партнерів для України та для оборонців країни.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти готуються до оборони міста Енергодар Запорізької області, облаштовуючи казарми та склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків. 

Нагадаємо, триває 325 доба повномасштабної війни Росії проти України. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Читайте також: «Битва за Донеччину триває»: Зеленський розповів про ситуацію на фронті (відео)
Теги: росія ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна

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