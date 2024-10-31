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Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Форум покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни
фото: Київський безпековий форум

Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – «Gen W. Українське покоління війни»

У Києві 31 жовтня – 1 листопада проходить 10-й Київський Безпековий Форум для молоді. «Главком» – інформаційний партнер заходу.

Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – «Gen W. Українське покоління війни». Про це повідомив Фонд Арсеній Яценюк «Відкрий Україну», який займається організацією заходу. 

Понад 100 молодих лідерок та лідерів з усієї країни беруть участь у заході. Він покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни, місії, яку молодь взяла на себе у наближенні перемоги та яка очікує її по завершенні війни.

Гостями цьогорічного Форуму є провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Серед спікерів Форуму: Марі-Доха Бесансено, помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії; Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012); Курт Волкер, Спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19); Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод; Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ; Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті...

Програма форуму

(для перегляду – натисніть на документ)

10-й Київський Безпековий Форум для молоді організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у партнерстві з Представництвом НАТО в Україні та за підтримки Національного Демократичного Інституту і Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні. Інституційним партнером Форуму є Атлантична Рада.

Київський безпековий форум для молоді – це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин. Починаючи з 2012 року було проведено 9 Київських Безпекових Форумів для молоді. У вересні 2021 року Київський безпековий форум започаткував ініціативу молодіжних зустрічей «Захід-Схід, Північ-Південь».

Пряма трансляція розпочалася 31 жовтня об 11:00 на ресурсах Форуму і медіапартнерів, серед яких «Главком».

Англійською мовою:

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Теги: Арсеній Яценюк активісти Україна журналіст молодь

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