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Трюдо спрогнозував, коли завершиться війна в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Трюдо спрогнозував, коли завершиться війна в Україні
За словами Трюдо Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни
фото: Reuters

Голова канадського уряду вважає, що припинення війни на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа

Канадський премʼєр Джастін Трюдо переконує, що для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором Володимиром Путіним. Саме тому він підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля. Трюдо вважає, що війна в Україні може закінчиться найближчими місяцями. Про це він заявив журналістам на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу, повідомляє Bloomberg.

За словами Трюдо Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни. «Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці», – сказав він, не уточнюючи подробиць.

При цьому, як вважає голова канадського уряду, припинення війни на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа.

«Давайте також будемо дуже відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову від підтримки України з боку Сполучених Штатів», – зазначив Трюдо.

Крім того, коментуючи дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца главі Кремля Володимиру Путіну, Трюдо сказав, що «було б добре мати відкриту лінію зв’язку з Путіним». «Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні», – констатував він.

Трюдо також додав, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із президентом України Володимиром Зеленським. «Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час», – констатував прем'єр Канади.

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував Канаді за різнобічну допомогу та принципову підтримку плану перемоги.

Теги: Канада війна путін Джастін Трюдо Володимир Зеленський

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