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У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники
Київ вночі атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Вночі, 17 листопада російські ударні БпЛА в черговий раз атакували столицю України

В ніч проти 17 листопада у столиці України пролунали вибухи. Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей. Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20. Про роботу ППО інформувала Київська міська військова адміністрація.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також про роботу протиповітряної оборони в Київській області повідомили у КОВА. Про роботу сил та засобів ППО вночі інформував також і міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, що у Києві тривога тривала менше години. 

До слова, у ніч на 17 листопада в районі Харкова стався вибух. Перед цим було зафіксовано запуск російськими окупантами керованих авіабомб у напрямку міста.

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Теги: вибух Віталій Кличко тривога росіяни Київ Україна дрон

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