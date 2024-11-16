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Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба
Канцлер Німеччини радився із Зеленським перед дзвінком Путіну
фото з відкритих джерел

Німецький Канцлер Олаф Шольц недавно вперше за два роки поговорив з російським диктатором Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливість телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак Зеленський висловився проти цієї ідеї. Про це стало відомо з заяви колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

«Кілька місяців тому канцлер Шольц звернувся до президента Зеленського з питанням, чи буде доречним зателефонувати Путіну. Зеленський не підтримав цю ідею, тож Шольц вирішив утриматися», – повідомив Кулеба.

Однак, за його словами, після виборів у США Шольц вирішив, що настав час, і все ж таки провів телефонну розмову з російським диктатором.

«Зеленський публічно, але у стриманій формі, розкритикував це рішення», – зазначив колишній міністр.

Кулеба також підкреслив, що цей дзвінок не приніс значного покращення іміджу Шольца серед німецьких виборців, які симпатизують Росії. Натомість Путін, завдяки цій ініціативі канцлера, за словами Кулеби, «зміг вийти з європейської ізоляції».

«Довіра між Зеленським і Шольцем стала напруженою. Варто пам’ятати, що Німеччина є другим за обсягами постачальником військової допомоги Україні після США. Але її репутація серед українців, яку було так важко здобути, зазнала серйозного удару», – підсумував ексміністр.

Він також наголосив, що Путіну вдалося продемонструвати світові ефективність своєї стратегії.

«Захід, зрештою, схилить голову під виглядом закликів до миру, але сам Путін не має наміру припиняти війну», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теги: Німеччина міністр путін Олаф Шольц Володимир Зеленський переговори

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