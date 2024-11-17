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Шольц після масованої атаки на Україну прокоментував свою розмову з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шольц після масованої атаки на Україну прокоментував свою розмову з Путіним
За словами Шольца, бесіда з Путіним була «дуже докладною»
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини запевнив, що дзвінок Путіну був необхідний

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися. Про це пише Reuters.

Шольц сказав, що дзвінок Путіну був необхідний, щоб розвіяти ілюзії, які той міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

Канцлер додав, що з урахуванням швидкого повернення Дональда Трампа на пост президента США було б також недобре, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, а жоден європейський лідер не підтримував би.

За словами Шольца, бесіда з Путіним була «дуже докладною», але водночас стало зрозуміло, що мало що змінилося в поглядах російського президента на війну.

«І це нехороші новини», – сказав він журналістам.

Нагадаємо, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теги: росія війна путін Вашингтон Олаф Шольц

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