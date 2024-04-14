Розформування 67-ї бригади «Правого сектора»: ЗМІ назвали причину

Перевірки та переведення військових у бригаді почалися після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру

Командування Збройних сил України розпочало процес переведення до інших військових частин всіх командирів та бійців Добровольчого українського корпусу (ДУК) «Правий сектор», які формували 67-му окрему механізовану бригаду ДУК «ПС» та є її бойовим «кістяком». На командирів відкрито службові розслідування. Про це стало відомо 14 квітня після офіційної публікації пресслужби бригади. Як пише УП з посиланням на джерела, перевірки та переведення військових у 67-й бригаді почалися після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру на Донеччині.

За даними видання, в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма окрема механізована бригада ДУК «ПС», військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру «просідає» такий вмотивований підрозділ як ДУК.

«Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з «Правого сектора» тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали «піксельними»). Ставлення до «піксельних» нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції», – пише УП.

Один із колишніх бійців ДУКу, який служив у підрозділі в часи АТО й перший рік повномасштабного вторгнення, розповів, що корінь нинішньої проблеми лежить у певною мірою неможливості переформатування колишнього добровольчого підрозділу у регулярну бригаду Збройних сил України.

Після переформатування ДУКу у 67-му бригаду добровольцям довелося жити «за армійськими лекалами», зокрема дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування. Адже колишні керівники ДУКу не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм керівні посади.

За часів колишнього головкома Валерія Залужного ДУКівському «кістяку», зокрема Андрію Стемпіцькому, вдавалося зберігати певну автономію в бригаді й мати підтримку з Генштабу.

«А коли призначили Сирського (головнокомандувача ЗСУ, – ред.), то їх (ДУКівський кістяк, – ред.) поставили перед фактом: ви маєте виконувати тільки ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування. Для ідейних бійців ДУКу це виглядає як руйнування двіжу, а по факту – це просто унормування системою своєї бойової одиниці», – розповів колишній боєць ДУКу.

Добровольчий український корпус (ДУК) 2023 року розділився на дві частини: одна приєдналася до Сил спеціальних операцій, інша – стала 67-ю окремою механізованою бригадою. У лютому 2024 року зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону «Вовки Да Вінчі» і перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади їмені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують активно штурмувати позиції наших захисників на сході України, при цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках нині взяли оперативну паузу.

Також на південному напрямку окупанти перенесли свою активність східніше, у район Старомайорського Донецької області. При цьому бронетехніку росіяни там поки що не застосовують.

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

До слова, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».