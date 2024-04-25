Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
Дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції
фото: AP

Іспанський прем'єр наступного понеділка, 29 квітня, виступить перед журналістами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 24 квітня оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів, щоб подумати, чи варто йому залишатися на посаді глави уряду. Про це пише Rtve.

Іспанський прем’єр заявив, що обмірковує можливу відставку на тлі кампанії з «переслідування і знищення», від якої страждає він і його сім'я в результаті інформації, пов'язаної з його дружиною Бегонією Гомес.

Звернення Санчеса з'явилося після того, як у середу мадридський суд вирішив розпочати таємне розслідування щодо Гомес та її професійної діяльності за звинуваченнями у зловживанні впливом і корупції в бізнесі за скаргою організації «Чисті руки».

Скарга організації «Чисті руки» до суду ґрунтується на кількох новинах, опублікованих ЗМІ, і стверджує, що Бегонія Гомес, «користуючись» своїми стосунками з головою уряду, залучила спонсорську допомогу для магістратури, де вона веде курс.

Санчес заявив про «безпрецедентний» напад на його дружину та сказав, що йому треба «терміново відповісти на питання», чи варто залишатися на посаді голови уряду.

У листі прем’єр Іспанії запевнив, що скасовує свій публічний порядок денний лише на кілька днів, щоб зрозуміти, «яким шляхом йти», а наступного понеділка, 29 квітня, він виступить перед журналістами. Тоді іспанське суспільство дізнається, чи вирішив Санчес залишитися на посаді голови виконавчої влади, чи залишає її.

За словами Санчеса, скарга на його дружину ґрунтується на «передбачуваній інформації» з «групи ультраконсервативних газет». Він додав, що його дружина вже «вжила судових заходів, щоб цифрові видання виправили фальшиву інформацію».

Нагадаємо, у травні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори.

Як повідомлялося, у липні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Теги: Іспанія Педро Санчес дружина розслідування міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва вирішила креативно допомогти Україні і збудувала шпаківні
На допомогу українцям: Литва створила нове «місто» для незвичайних мешканців
16 квiтня, 05:00
Люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне «повідомлення»
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
31 березня, 19:39
Наявність трьох неповнолітніх дітей – за умови, що немає боргів за аліментами, є підставою для звільнення зі служби
Які є підстави для звільнення з військової служби: деталі законопроєкту
10 квiтня, 10:49
У ЄС закликали усунути одну країну від участі від Олімпіади-2024
Право на участь в Олімпіаді у Парижі може втратити ще одна країна
11 квiтня, 17:48
«Чорне» зерно – це зерно, яке трейдери купили у фермерів за готівку й експортували його за кордон
Гетманцев анонсував новий етап боротьби з «чорним зерном»
17 квiтня, 20:40
Малюська додав, що якщо факт крадіжки кимось і чогось на закупівлі доведений, тоді, звичайно, що має бути відповідальність
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
Придбані Польщею винищувачі понад 4 місяці не могли використовуватись
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
15 квiтня, 10:04
Рейд на штаб-квартиру партії AfD у Ганновері
У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці
18 квiтня, 12:21
У Росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу
У Росії зникла ексдружина затриманого за хабарі заступника Шойгу
Вчора, 14:38

Політика

Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос
Росія заблокувала резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї у космос
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms
Білий дім розкрив подробиці передачі Україні ракет Atacms
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку
Словацький депутат у Європарламенті випустив голуба, побажавши миру Україні та Росії
Словацький депутат у Європарламенті випустив голуба, побажавши миру Україні та Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
17K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
14K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
9264
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
7862
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
6307
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Вчора, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua