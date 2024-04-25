Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини

Іспанський прем'єр наступного понеділка, 29 квітня, виступить перед журналістами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 24 квітня оголосив про призупинення участі в публічних заходах на наступні кілька днів, щоб подумати, чи варто йому залишатися на посаді глави уряду. Про це пише Rtve.

Іспанський прем’єр заявив, що обмірковує можливу відставку на тлі кампанії з «переслідування і знищення», від якої страждає він і його сім'я в результаті інформації, пов'язаної з його дружиною Бегонією Гомес.

Звернення Санчеса з'явилося після того, як у середу мадридський суд вирішив розпочати таємне розслідування щодо Гомес та її професійної діяльності за звинуваченнями у зловживанні впливом і корупції в бізнесі за скаргою організації «Чисті руки».

Скарга організації «Чисті руки» до суду ґрунтується на кількох новинах, опублікованих ЗМІ, і стверджує, що Бегонія Гомес, «користуючись» своїми стосунками з головою уряду, залучила спонсорську допомогу для магістратури, де вона веде курс.

Санчес заявив про «безпрецедентний» напад на його дружину та сказав, що йому треба «терміново відповісти на питання», чи варто залишатися на посаді голови уряду.

У листі прем’єр Іспанії запевнив, що скасовує свій публічний порядок денний лише на кілька днів, щоб зрозуміти, «яким шляхом йти», а наступного понеділка, 29 квітня, він виступить перед журналістами. Тоді іспанське суспільство дізнається, чи вирішив Санчес залишитися на посаді голови виконавчої влади, чи залишає її.

За словами Санчеса, скарга на його дружину ґрунтується на «передбачуваній інформації» з «групи ультраконсервативних газет». Він додав, що його дружина вже «вжила судових заходів, щоб цифрові видання виправили фальшиву інформацію».

Нагадаємо, у травні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори.

Як повідомлялося, у липні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.