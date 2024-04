Маск неочікувано засвітився у Китаї. Журналісти Reuters пояснили, що зміниться для Tesla

Американський підприємець Ілон Маск екстренно вилетів до Китаю. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Раніше він не анонсував своєї поїздки до країни. Зазначається, що Маск планує провести низку зустрічей із високопоставленими китайськими чиновниками, щоб обговорити розвиток своєї компанії Tesla.

Співрозмовники агентства розповіли, що Маск хоче створити програмне забезпечення для автономних автомобілів, для цього йому потрібно отримати дозвіл на передачу за кордон даних, які збирають у Китаї. Це потрібно для навчання алгоритмів автопілотів, пояснили вони.

Китайські державні ЗМІ у свою чергу повідомили, що він зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном у Пекіні, під час якої Лі сказав Маску, що розробки Tesla в Китаї можна розглядати як успішний приклад американсько-китайського економічного та торговельного співробітництва.

«Для мене честь зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном. Ми знаємо один одного вже багато років, з перших днів Шанхая», – написав Маск усоціальні мережі X, і продемонстрував фотографії з прем'єр-міністром.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



