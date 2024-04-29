Маск неочікувано засвітився у Китаї. Журналісти Reuters пояснили, що зміниться для Tesla

Reuters: Маск планує робити програмне забезпечення для автономних автомобілів, але для цього йому потрібно отримати дозвіл на передачу за кордон даних, які збирають у Китаї

Американський підприємець Ілон Маск екстренно вилетів до Китаю. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Раніше він не анонсував своєї поїздки до країни. Зазначається, що Маск планує провести низку зустрічей із високопоставленими китайськими чиновниками, щоб обговорити розвиток своєї компанії Tesla.

Співрозмовники агентства розповіли, що Маск хоче створити програмне забезпечення для автономних автомобілів, для цього йому потрібно отримати дозвіл на передачу за кордон даних, які збирають у Китаї. Це потрібно для навчання алгоритмів автопілотів, пояснили вони.

Китайські державні ЗМІ у свою чергу повідомили, що він зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном у Пекіні, під час якої Лі сказав Маску, що розробки Tesla в Китаї можна розглядати як успішний приклад американсько-китайського економічного та торговельного співробітництва.

«Для мене честь зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном. Ми знаємо один одного вже багато років, з перших днів Шанхая», – написав Маск усоціальні мережі X, і продемонстрував фотографії з прем'єр-міністром.

Honored to meet with Premier Li Qiang.



We have known each other now for many years, since early Shanghai days. pic.twitter.com/JCnv6MbZ6W — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

Маск також зустрівся з Реном Хунбінем, урядовцем, який очолює Китайську раду сприяння міжнародній торгівлі, організатора автосалону, повідомляють державні ЗМІ. «Приємно бачити прогрес у галузі будування електромобілів у Китаї. У майбутньому всі автомобілі будуть електричними», – сказав Маск у відео, опублікованому в соціальних мережах користувачем, пов’язаним із державними ЗМІ.

Пізно в неділю провідна китайська автомобільна асоціація опублікувала список із 76 моделей автомобілів, які, як вона заявила, перевірила та визнала такими, що відповідають вимогам безпеки даних Китаю, серед них були Model Y і 3 автомобілі Tesla. Цікаво, що зустріч Маска відбулася трохи більше ніж через тиждень після того, як він скасував запланований візит до Індії для зустрічі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, посилаючись на «дуже великі зобов’язання Tesla».

Журналісти Reuters нагадали, що у 2018 році компанія Tesla досягла згоди з китайською владою щодо будівництва заводу в Шанхаї, свого першого за межами Сполучених Штатів. Американський виробник електромобілів випустив FSD, найбільш автономну версію свого програмного забезпечення Autopilot, чотири роки тому, але досі не зробив його доступним у Китаї, своєму другому за величиною ринку в світі, незважаючи на попит клієнтів. Також з 2021 року Tesla зберігає всі дані, зібрані її китайським автопарком у Шанхаї, як того вимагають китайські регулятори, і не передає їх назад до Сполучених Штатів.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск вирішив скоротити 10% робочої сили на підприємствах Tesla по всьому світу. Згідно з останнім річним звітом, у компанії працюють понад 140 тис. осіб. Це означає, що своїх місць втратять 14 тис. фахівців. Сам Маск пояснив рішення прагненням до економії та інновацій.

Рішення стало наслідком важкого початку року для виробника електромобілів, який не виправдав очікувань інвесторів щодо обсягів продажу. У першому кварталі 2024 року компанія поставила 387 тис. машин, що приблизно на 13% нижче за очікування ринку. Падіння стало першим майже за чотири роки.

До цього Reuters писав, що найбільші автомобільні виробники Європи можуть поєднати зусилля у боротьбі з китайськими конкурентами та американською компанією Tesla. За його даними, разом вони планують нівелювати «екзистенційну загрозу», яку несуть іноземні компанії. Передбачається, що компанії займуться випуском дешевих електрокарів.