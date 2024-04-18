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Виробник Iris-T: Ще одна система буде в Україні за кілька тижнів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Виробник Iris-T: Ще одна система буде в Україні за кілька тижнів
Найближчими тижнями Україна отримає додаткову систему для захисту неба
фото Diehl Defence

«Для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали», — заявив Габек.

У найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Про це заявив глава оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який зранку у четвер прибув до Києва разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, передає BILD. 

За словами Гельмута Рауха, чия оборонна компанія виробляє ППО Iris-T SLM з дальністю дії 40 км і ціною €140 млн, найближчими тижнями Україна отримає додаткову систему для захисту неба.

«Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів», – сказав він. 

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Він не уточнив, чи буде додатково здійснено постачання, наприклад, снарядів для цієї системи ППО, чи це будуть окремі її елементи. 

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали», — заявив Габек.  

18 квітня до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек. Він прибув до України разом із бізнес-делегацією. Про його візит не було оголошено.

18 квітня до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек
18 квітня до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек
фото Kay Nietfeld/dpa

Візит Роберта Габека в Україну став другим після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Востаннє віцеканцлер був у нашій країні рік тому. Тоді він заявив, що хоче приїхати тільки в тому разі, якщо зможе щось привезти із собою.

У межах цього візиту Габек зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем’єр-міністром і міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. 

Нагадаємо, міністерства закордонних справ та оборони Німеччини виступили з ініціативою пошуку додаткових систем ППО, які можна передати Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр закордонних справ  Німеччини Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн.

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Політики не надали жодних подробиць, однак зауважили, що ініціатива «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Теги: міністр путін бізнес Україна системи ППО

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