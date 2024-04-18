Виробник Iris-T: Ще одна система буде в Україні за кілька тижнів

«Для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали», — заявив Габек.

У найближчі декілька тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Про це заявив глава оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух, який зранку у четвер прибув до Києва разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, передає BILD.

За словами Гельмута Рауха, чия оборонна компанія виробляє ППО Iris-T SLM з дальністю дії 40 км і ціною €140 млн, найближчими тижнями Україна отримає додаткову систему для захисту неба.

«Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів», – сказав він.

Він не уточнив, чи буде додатково здійснено постачання, наприклад, снарядів для цієї системи ППО, чи це будуть окремі її елементи.

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали», — заявив Габек.

18 квітня до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек. Він прибув до України разом із бізнес-делегацією. Про його візит не було оголошено.

18 квітня до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек фото Kay Nietfeld/dpa

Візит Роберта Габека в Україну став другим після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Востаннє віцеканцлер був у нашій країні рік тому. Тоді він заявив, що хоче приїхати тільки в тому разі, якщо зможе щось привезти із собою.

У межах цього візиту Габек зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем’єр-міністром і міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Нагадаємо, міністерства закордонних справ та оборони Німеччини виступили з ініціативою пошуку додаткових систем ППО, які можна передати Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн.

Політики не надали жодних подробиць, однак зауважили, що ініціатива «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.