Іспанія передає Україні ракети Patriot

Ракети Patriot прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів

Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Міністерка оборони Маргарита Роблес підтвердила заплановані поставки ракет під час відеоконференції з іншими країнами, які підтримують захист України від вторгнення росії.

За словами Роблес ракети Patriot прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів.

При цьому кількість снарядів не уточнюється.

Також у заяві міністерства не згадувалося про будь-які плани Мадрида відправити в Україну повну систему протиракетної оборони Patriot.

Втім, в оборонному відомстві відзначили, що в Іспанії ж чіткий план допомоги для України на наступні два місяці. Вона включає легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини на колесах, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю та гаубиці польової артилерії. Ці поставки супроводжуватимуться поставками різних систем протиповітряного спостереження та дистанційних озброєнь для захисту від безпілотників, систем, які готує іспанська оборонна промисловість.

Роблес також додала, що підготовка нових бойових танків Leopard до передачі Україні йде за планом і що перші одиниці будуть готові вже наприкінці червня.

Міністерка наголосила, що зобов’язання країн-союзниць не тільки забезпечують необхідні Україні системи оборони, але й давати ін’єкцію морального духу та підтримки солдатів та цивільних українців, які живуть під постійною загрозою безпілотників і ракет з РФ.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками «Рамштайн-21».

«Я радий оголосити сьогодні про додаткові 6 мільярдів доларів фінансування в рамках нашої Ініціативи сприяння безпеці. Це дасть нам можливість отримати нові можливості для України від американської промисловості. Це найбільший пакет безпекової допомоги, який ми виділили на сьогоднішній день», – сказав Остін).

За словами глави Пентагону, пакет допомоги включатиме критично важливі ракети для українських систем протиповітряної оборони Patriot та Nasams, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також «значну кількість» артилерії та боєприпасів класу «повітря-земля», технічне обслуговування та підтримку.