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Росія відправить на фронт найсучасніші танки – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія відправить на фронт найсучасніші танки – британська розвідка
У британській розвідці вважають, що командири РФ навряд чи довірятимуть машині у бою
фото: wikipedia.org

Танків виготовлено лише кілька десятків

Росія, ймовірно, відправить невелику кількість своїх нових основних бойових танків Т-14 «Армата» в Україну. Але використовуватися вони можуть переважно у пропагандистських цілях.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, наприкінці грудня 2022 року на знімках було видно Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце було пов'язане з діями перед використанням в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Проте незрозуміло, чи Росія перевезла цей тип танків в Україну.

За даними розвідки, будь-яке розгортання Т-14, можливо, буде ризикованим рішенням для Росії. Протягом одинадцяти років розробки програма супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про виробничі проблеми. Додатковим викликом для Росії є коригування свого логістичного ланцюжка для обслуговування Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

«Якщо Росія розгорне Т-14, швидше за все, це буде зроблено насамперед у пропагандистських цілях», – зазначили у міноборони Британії.

Танків виготовлено лише кілька десятків, а «командири навряд чи довірятимуть машині у бою», уточнили у розвідці.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. 

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Теги: росія Міноборони танки фронт британська розвідка Бахмут Соледар

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