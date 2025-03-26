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Вірменський парламент ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вірменський парламент ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС
Парламентарі в середині лютого підтримали закон у першому читанні
фото з відкритих джерел

Законопроєкт просто висловлює волю вірменського народу та не передбачає подання заявки на членство в ЄС

Національні збори Вірменії ухвалили в другому читанні законопроєкт про старт процесу членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказа».

«У передмові документа зазначено: «Вірменія, ставлячи перед собою мету розвинути демократичні інститути, підвищити добробут суспільства, зміцнити безпеку країни, стійкість і перевагу права, оголошує про старт процесу членства в ЄС», – каже уповноважений представник ініціативної групи Артак Зейналян.

Голова комісії з євроінтеграції Арман Єгоян, зі свого боку, заявив, що наразі не передбачено подання заявки на членство в ЄС, цей законопроєкт просто висловлює волю вірменського народу.

Заступник міністра закордонних справ Паруйр Ованесян повідомив, що протягом найближчих місяців планують затвердити новий порядок денний партнерства, що охоплює короткострокові, середньострокові та довгострокові дії, які спрямовані на ще більше зближення з Євросоюзом.

Тим часом парламентська опозиція не взяла участі в голосуванні і назвала цей законопроєкт «насмішкою».

Нагадаємо, Національні збори Вірменії 12 лютого ухвалили в першому читанні законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». У січні цього року вірменський уряд схвалив проєкт закону.

Як відомо, в останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Наприклад, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.

До слова, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ.

Теги: Вірменія Європейський союз

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