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Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) – група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником блоку G7
фото з відкритих джерел

Раніше про відмову від членства повідомили у Казахстані

Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ. Про це повідомляє News.am.

«Ні, ні, на цьому етапі немає. Таких обговорень немає», – заявив віцепрем’єр республіки Мгер Григорян.

Напередодні аналогічне рішення ухвалили у Казахстані. 16 жовтня прессекретар президента країни Берік Уалі повідомив, що такі пропозиції надходили Касим-Жомарту Токаєву, проте Астана утримається від подання заявки до БРІКС.

Токаєв на цю мить віддає пріоритет ООН «як універсальній та безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми». Після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. 

Раніше повідомлялось, що Росія планує створити нову систему міжнародних банківських платежів між країнами БРІКС. Вона хоче обійти чинну глобальну фінансову систему, в якій перебуває під санкціями. 

Також Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані.

«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.

За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.

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Теги: Вірменія БРІКС прессекретар

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