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Парламент Вірменії підтримав початок вступу до ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Парламент Вірменії підтримав початок вступу до ЄС
11 лютого Національні збори розпочали обговорення законопроєкту про вступ Вірменії до ЄС
фото: Depositphotos

За проєкт проголосували 63 депутати, проти висловилися лише сім законотворців

Національні збори Вірменії у середу 12 лютого ухвалили в першому читанні зоконопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». Про це повідомляє Armenpress.

За проєкт проголосували 63 депутати, проти висловилися лише сім законотворців.

За закон проголосували виключно депутати керівної фракції Громадянський договір. Опозиційна фракція Вірменія не брала участі в голосуванні, тоді як фракція «Честь маю» виступила проти.

11 лютого Національні збори розпочали обговорення законопроєкту про вступ Вірменії до ЄС. Проєкт був ініційований громадською ініціативою Evrovote, яка зібрала необхідні підписи для внесення законодавчої ініціативи до парламенту. Ініціатива зібрала 60 тис. підписів, замість необхідних 50 тис.

Остаточна версія закону, схвалена комісією з європейської інтеграції, має такий зміст: «Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою країною, повідомляє про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

Нагадаємо, у січні цього року вірменський уряд схвалив проєкт закону «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

Як відомо, в останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Наприклад, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ.

До слова, Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ

Теги: Вірменія парламент Європейський союз законопроєкт

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