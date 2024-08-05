Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прем'єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів
Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку
фото: з відкритих джерел

Разом із прем'єр-міністеркою зникла її сестра Шейх Рехана

Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. Перед цим частина протестувальників штурмували офіційну резиденцію Хасіни. Про це повідомляє BBC.

До палацу, в якому розташовується резиденція, увірвалися протестувальники.

Наразі Хасіна, яка очолювала Бангладеш з 2009 року, перебуває на борту гелікоптера, що прямує в індійське місто Агартала, повідомляє BBC Bengali.

NDTV пише, що разом із прем'єр-міністеркою зникла її сестра Шейх Рехана. За словами джерела, Хасіна хотіла записати звернення до народу, але у неї не було можливості це зробити. Як повідомляється, командувач армією Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявив, що буде сформовано тимчасовий уряд.

Відставка Хасіни сталася в той момент, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці столиці Дацці на наступний день після сутичок між поліцією і демонстрантами, в результаті яких загинули щонайменше 90 людей.

Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році.

Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% - для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

Як стало відомо сьогодні, станом на понеділок кількість загиблих від початку масових заворушень у країні зросла до 300 осіб. Лише у неділю загинули 94 людини.

Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін.

Раніше повідомлялося, що у Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є загиблі.

Теги: Бангладеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Прем'єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів
Прем'єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів
Кремль почав переслідувати мігрантів, аби залучити їх на війну – британська розвідка
Кремль почав переслідувати мігрантів, аби залучити їх на війну – британська розвідка
Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні – Politico
Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні – Politico
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАСу
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАСу
США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу
США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу
Навчання українських воїнів у Британії. The Times попередила про небезпеку
Навчання українських воїнів у Британії. The Times попередила про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
20K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
20K
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9058
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7450
Донька Фаріон розповіла про її передчуття перед убивством
7247
У тендері на будівництво головного військового цвинтаря виринули фігуранти справи НАБУ

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Вчора, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua