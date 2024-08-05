Прем'єрка Бангладеш втекла з країни на тлі масових протестів

Разом із прем'єр-міністеркою зникла її сестра Шейх Рехана

Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку і втекла зі своєї резиденції в столиці країни Дацці. Перед цим частина протестувальників штурмували офіційну резиденцію Хасіни. Про це повідомляє BBC.

До палацу, в якому розташовується резиденція, увірвалися протестувальники.

Наразі Хасіна, яка очолювала Бангладеш з 2009 року, перебуває на борту гелікоптера, що прямує в індійське місто Агартала, повідомляє BBC Bengali.

NDTV пише, що разом із прем'єр-міністеркою зникла її сестра Шейх Рехана. За словами джерела, Хасіна хотіла записати звернення до народу, але у неї не було можливості це зробити. Як повідомляється, командувач армією Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявив, що буде сформовано тимчасовий уряд.

Відставка Хасіни сталася в той момент, коли тисячі демонстрантів вийшли на вулиці столиці Дацці на наступний день після сутичок між поліцією і демонстрантами, в результаті яких загинули щонайменше 90 людей.

Протести почалися минулого місяця, коли студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Банґладеш проти Пакистану в 1971 році.

Згодом Верховний суд країни скоротив систему квот до 5% робочих місць, з яких 3% - для родичів ветеранів. Втім, попри це, на вихідних протести відновились. Демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни після того, як на протестах в липні загинули понад 200 осіб.

Як стало відомо сьогодні, станом на понеділок кількість загиблих від початку масових заворушень у країні зросла до 300 осіб. Лише у неділю загинули 94 людини.

Влада закрила освітні заклади по всій країні та оголосила вихідні з понеділка по середу. Також було введено комендантську годину та припинено роботу судів на невизначений термін.

Раніше повідомлялося, що у Бангладеш стався вибух на кисневому заводі: є загиблі.