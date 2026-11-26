На думку колишнього силовика, Кремль створює образ всемогутнього керівника, хоча наслідки війни дедалі відчутніше позначаються на самій Росії

Російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов закликав до мирного державного перевороту, щоб усунути Володимира Путіна від влади. На його думку, продовження війни проти України може призвести до розпаду Росії вже у 2027–2028 роках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання Express.

Генерал запропонував Путіну почесну відставку

83-річний Леонід Івашов у 1996–2001 роках очолював управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Росії. Нині він виступає з різкою критикою кремлівського керівництва та війни проти України.

Генерал вважає, що Росії потрібна не збройна боротьба за владу, а мирна зміна керівництва. Він запропонував сценарій, за якого Путін міг би піти у відставку, зберігши видимість політичної гідності. Зокрема, Івашов пропонує присвоїти президенту РФ звання генералісимуса – таке саме, яке мав Йосип Сталін, – провести на його честь парад Перемоги, а після цього відправити його на пенсію.

Генерал попередив, що без зміни політичного курсу Росія може не зберегтися як держава. За його прогнозом, війна завдає країні не лише військових втрат, а й руйнує суспільство та державні інституції.

Івашов також висміяв заяви Кремля про те, що вторгнення в Україну розвивається за планом.

«Усе йде за планом, усе за графіком. Із цим висновком я повністю згоден. Усе йде за планом, тільки не за російським», – сказав він.

Генерал заявив, що в окупованому Криму слабшає підтримка війни: місцеві жителі, за його спостереженнями, прибирають символіку Z, а російські прапори трапляються дедалі рідше. Він також розповів про побоювання населення щодо можливого дефіциту пального та продовольства.

Хто ще говорить про усунення Путіна

Івашов не єдиний представник російського політичного середовища, який допускає зміну влади в Кремлі. Колишній офіцер КДБ і депутат Державної думи Геннадій Гудков в інтерв'ю Deutsche Welle 1 березня 2026 року заявив, що двірцевий переворот у Росії цілком можливий. Він говорив про невдоволення російських еліт політикою Путіна та небажання його оточення відкрито виступати проти президента.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов також вважає, що невдоволення всередині країни може перерости у змову або спробу перевороту. В інтерв'ю Express він звернув увагу на настрої російських еліт, які дедалі менш охоче підтримують затяжну війну проти України.

Чим закінчувалися конфлікти з Кремлем

Заклики до зміни влади в Росії звучать на тлі історій опонентів Путіна, які загинули або опинилися за ґратами.

У лютому 2015 року біля Кремля застрелили опозиційного політика Бориса Нємцова. Російський суд засудив п'ятьох виконавців убивства, але замовників так і не встановили. У липні 2023 року Європейський суд з прав людини визнав розслідування неефективним. Зокрема, російська влада належним чином не перевірила можливий політичний мотив злочину та причетність посадовців.

Інший відомий критик Кремля – Олексій Навальний – помер у російській колонії 16 лютого 2024 року. У лютому 2026-го Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція та Нідерланди заявили, що лабораторні дослідження підтвердили наявність у його зразках епібатидину – токсину, який міститься в отруйних південноамериканських жабах. П'ять держав дійшли висновку, що Навального отруїли. Москва відкинула звинувачення.

Ще один показовий випадок – загибель колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, якого отруїли полонієм-210 у Лондоні в листопаді 2006 року. Британське публічне розслідування 2016 року дійшло висновку, що операцію з його вбивства, ймовірно, схвалили тодішній керівник ФСБ Микола Патрушев і Володимир Путін.

Після невдалого заколоту проти російського військового керівництва загинув і засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. 23 серпня 2023 року його літак розбився у Тверській області. Загинули всі десятеро людей на борту. Попередня оцінка американської розвідки вказувала на ймовірний навмисний вибух. Водночас остаточних доказів причетності Кремля до катастрофи публічно не представили.

Не всі опоненти Путіна гинуть. Колишнього офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна, який брав участь у захопленні українських територій у 2014 році, у січні 2024-го засудили до чотирьох років колонії за звинуваченням в екстремізмі. Він підтримував війну проти України, але різко критикував Путіна та російське військове командування за її ведення.

Російський генерал теж критикує війну

Івашов звернув увагу не лише на політичне майбутнє Путіна, а й на настрої населення в окупованому Криму. За його словами, там стає менше символіки Z та російських прапорів. Генерал також заявив про побоювання місцевих жителів щодо нестачі пального й продовольства.

Російський генерал-полковник у відставці Леонід Івашов фото з відкритих джерел

Він окремо висміяв постійні заяви російської пропаганди про силу та успіхи президента. На думку Івашова, Кремль створює образ всемогутнього керівника, хоча наслідки війни дедалі відчутніше позначаються на самій Росії.

Леонід Івашов – російський генерал-полковник у відставці, який обіймав низку високих посад у міністерстві оборони РФ. У 1996–2001 роках очолював Головне управління міжнародного військового співробітництва російського оборонного відомства. Широку відомість Івашов здобув, зокрема, завдяки різкій критиці операції НАТО проти Сербії у 1999 році. Він виступав проти розширення Альянсу на схід та критикував політику західних держав. Після виходу у відставку публікував статті в російській газеті «Завтра» та інших ЗМІ, критикуючи політику Кремля з позицій національно-державних інтересів Росії.

Нагадаємо, у червні 2023 року Євген Пригожин організував збройний заколот проти військового керівництва Росії. Найманці «Вагнера» захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону та рушили в напрямку Москви. Після переговорів за посередництва Олександра Лукашенка заколот припинився. Через два місяці Пригожин загинув в авіакатастрофі. Детальніше про загибель російських критиків Кремля «Главком» розповідав у матеріалі «Приватний морг Путіна. Хроніка жахливих злочинів».