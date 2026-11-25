Зеленський подарував Мадяру газету 1942 року зі згадкою про призначення його прадіда на посаду головного нотаріуса Росвигова

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів про обмін подарунками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Ужгороді 24 листопада. Глава української держави подарував угорському прем’єру примірник закарпатської газети 1942 року, у якій згадувався його прадід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Мадяра.

За словами очільника угорського уряду, його прадід Лайош Ереш під час Другої світової війни обіймав посаду головного нотаріуса Росвигова, яке нині є частиною Мукачева.

«Президент Зеленський подарував мені серпневий випуск за 1942 рік колишнього закарпатського тижневика Az Őslakó («Корінний житель»), у якому повідомлялося про призначення мого прадіда на цю посаду. Зайве казати, що особистий подарунок такого характеру має особливе значення в дипломатичному протоколі», – зазначив Мадяр.

Прем’єр-міністр Угорщини назвав отриманий подарунок справжньою сімейною пам’яткою.

Своєю чергою, Мадяр від імені угорського народу подарував Зеленському картину із зображенням Мукачівського замку авторства закарпатського угорського художника Аттіли Коприви.

Крім того, український президент отримав книгу київського художника, реставратора та дослідника Арпада Іштвана Мадяра «Угорці в Києві: від IX століття до наших днів – розділи з історії угорсько-українських відносин».

Нагадаємо, 24 листопада президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели закриті переговори в Ужгороді. За підсумками зустрічі сторони досягли домовленостей у політичній, енергетичній та інфраструктурній сферах, а також узгодили десять пунктів стосовно мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини.