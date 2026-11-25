Грудневий саміт Євросоюзу може стати визначальним для подальшого фінансування України

Лідери Європейського Союзу розраховують погодити новий кредит для України на €45 млрд під час саміту 17–18 грудня. Одночасно держави-члени можуть затвердити багаторічний бюджет ЄС на 2028–2034 роки, який передбачає €100 млрд для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода», яке поспілкувалося з кількома поінформованими європейськими дипломатами.

Питання подальшого фінансування України та нового семирічного бюджету Євросоюзу обговорюватимуть на спеціальному саміті 26–27 листопада. Однак, за словами співрозмовників видання, ухвалення остаточних рішень очікується у грудні.

Європейські дипломати вважають завершення переговорів до кінця року одним із ключових завдань Євросоюзу.

Які країни виступають проти нового кредиту Україні

Новий кредит на €45 млрд має доповнити вже погоджену наприкінці 2025 року програму фінансової підтримки України обсягом €90 млрд. Наявних ресурсів недостатньо для покриття зростаючих потреб держави в умовах російської агресії.

Водночас від участі у фінансуванні нового кредиту прагнуть відмовитися чотири держави:

Угорщина;

Словаччина;

Чехія;

Болгарія.

Одним із можливих компромісів є залучення цих країн до фінансування бюджетних потреб України без їхньої участі у військовій допомозі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на участі всіх 27 держав-членів Євросоюзу в новій програмі кредитування. В іншому разі Берлін погрожує заблокувати погодження наступного семирічного бюджету ЄС.

Водночас серед європейських дипломатів немає єдиної позиції щодо такого підходу. Частина підтримує вимоги Німеччини, тоді як інші вважають, що публічний тиск може ускладнити пошук компромісу.

Скільки коштів Євросоюз закладає для України до 2034 року

Проєкт багаторічної фінансової рамки ЄС передбачає спрямування €100 млрд на підтримку України у 2028–2034 роках. Однак є побоювання, що від €55 млрд до €65 млрд із цієї суми можуть витратити на обслуговування раніше наданих кредитів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував передбачити окреме фінансування для сплати відсотків за позиками, щоб зберегти всю заплановану суму для подальшої підтримки України. Механізм реалізації цієї ініціативи ще належить погодити.

Документ також передбачає можливість надання Україні додаткових кредитів після 2027 року.

За інформацією співрозмовників «Радіо Свобода», грудневий саміт може стати останньою можливістю погодити довгострокове фінансування до президентських виборів у Франції, запланованих на квітень 2027 року.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський назвав суму, якої Україні бракує для фінансування 2027 року. Загальні потреби держави становлять щонайменше €115 млрд, із яких €90 млрд Україна розраховує отримати завдяки домовленостям із європейськими партнерами. Додатково необхідно залучити ще €25 млрд.

Раніше, 18 листопада, Європейська комісія запропонувала виділити Україні додаткові €45 млрд у 2027 році. Із цієї суми до €25 млрд планують спрямувати на оборонні потреби, а ще до €20 млрд – на підтримку державного бюджету.

До слова, 9 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати новий бюджет Євросоюзу через розбіжності щодо фінансування України.