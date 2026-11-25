Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що представники Європейського Союзу долучаться до наступного раунду переговорів із Росією про завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Під час виступу у Страсбурзі очільниця Єврокомісії відзначила пожвавлення дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни, та наголосила на важливості залучення європейських представників до переговорного процесу.

«Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх… Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку», – заявила фон дер Ляєн.

Раніше про згоду Кремля на залучення представників Євросоюзу до переговорів повідомили спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Відповідну заяву вони зробили після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася одразу після тристоронніх перемовин в Абу-Дабі на початку листопада.

Водночас фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз продовжить надавати Україні максимальну підтримку та чинити максимальний тиск на Росію задля наближення миру. Зокрема, очільниця Єврокомісії нагадала, що днями відомство запропонувало вже 22-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила формат участі Європи в мирних переговорах із Росією. Йшлося про формат E5 + ЄС, який передбачає залучення Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та представників Євросоюзу.

Водночас під час саміту Європейського політичного співтовариства 12 листопада в Дубліні європейські лідери не змогли погодити кандидатуру єдиного представника на мирних переговорах. Серед претендентів розглядали Каю Каллас та Антоніу Кошту.