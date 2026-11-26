Радослав Сікорський під час зустрічі з українською делегацією та журналістами

Польща в європейській переговорній групі E5 представлятиме інтереси всього регіону, який найбільше зачіпає російська агресія проти України, – від Болгарії до Скандинавії. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у відповідь на запитання кореспондента «Главкому» Данила Муринського під час зустрічі з українськими журналістами 25 листопада.

Кореспондент «Главкому» запитав польського міністра, що саме Польща як найближча сусідка України планує привнести в переговорний процес, як координуватиме свою позицію з українською стороною та чи є вже розуміння того, як працюватиме новий формат.

Сікорський пояснив, що Європа має відмінну від Росії та США політичну структуру. За його словами, європейські країни мають різні регіональні інтереси, а єдиного центру ухвалення рішень, як у федеративних державах, немає.

«Європа відрізняється від Росії чи Сполучених Штатів, бо ми – конфедерація, а не федеративна держава. Тож у нас немає єдиного центру, у нас різні регіональні інтереси. Але регіон, який найбільше зачіпає російська агресія проти України, – це той, що розташований найближче», – сказав глава польської дипломатії.

За словами Сікорського, саме тому Варшава наполягала на розширенні європейського представництва. Польща вважає, що до переговорів мають бути залучені держави, які безпосередньо відчувають наслідки російської агресії та зацікавлені у відновленні безпеки на континенті.

«Польща – єдина західна країна, яка є сусідом і Росії, і України. Тож ми доводили, що весь цей пояс від Болгарії до Скандинавії має бути залучений до цих переговорів. Ми маємо найбільший інтерес у тому, щоб ця війна завершилася справедливим миром – справедливим для України, але й таким, що поверне стабільність цій частині Європи», – пояснив міністр.

Які інтереси Польща представлятиме в E5

Сікорський назвав правильним рішення про склад європейської переговорної команди. Він звернув увагу, що участь Польщі та Італії дає змогу врахувати інтереси різних частин Європи, а не зосереджуватися лише на північно-західному регіоні.

«Це слушне рішення, бо формат E5 – це не лише північно-західна Європа. Італія представляє чутливість півдня, а ми – східний фланг. І, звісно, Росія намагатиметься нас розділити чи дискредитувати, але поки що я вважаю, що Європа рішуча і напрочуд згуртована», – заявив глава польської дипломатії.

До європейської переговорної команди E5 входять Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща. 13 листопада голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС погодили участь цих п'яти держав разом з інституціями Європейського союзу в переговорах про мир в Україні.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв про узгодження європейського представництва. 16 листопада він заявив, що на переговорах із Росією Європу представлятимуть Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, а також представники ЄС і НАТО.

Раніше, 12 листопада, під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Дубліні Зеленський наголосив на необхідності повноцінної участі Європи в переговорному процесі з Росією. Він підкреслив, що це особливо важливо, коли йдеться про безпеку Європи, підтримку України та зобов'язання, які братимуть на себе європейські держави.

Сікорський також застеріг від спроб Москви впливати на формування переговорного процесу та визначати його учасників. На його переконання, Росія не повинна вирішувати, хто саме представлятиме європейські країни під час контактів із Кремлем.

«Хай там як, вирішувати, хто вестиме переговори з Росією, не повинна Росія», – наголосив міністр.

Польська сторона зацікавлена в тому, щоб результатом переговорів став справедливий мир для України та відновлення стабільності у східній частині Європи.

Нагадаємо, 6 листопада у Варшаві відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з Радославом Сікорським. Після переговорів український міністр наголосив на принципі «Нічого про Україну без України. Нічого про безпеку Європи без Європи». Сторони також домовилися підтримувати тісний контакт і координувати дії щодо мирних переговорів.