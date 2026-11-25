Президент Росії Володимир Путін та спеціальні посланники США Стів Віткофф та зят президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Москва, 5 вересня 2026 року

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвав Володимира Путіна «гросмейстером політики» та історичною постаттю. Американський переговірник також заявив, що російський диктатор нібито хоче не лише завершити війну проти України, а й перезапустити відносини з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Кушнера голові наглядової ради Axel Springer Маттіасу Депфнеру для проєкту MD MEETS.

Кушнер назвав Путіна «гросмейстером політики»

Під час розмови Кушнер поділився враженнями від багатогодинних зустрічей із російським президентом. За його словами, Путін ретельно готується до переговорів, уважно слухає співрозмовників, робить нотатки та добре орієнтується в питаннях, які обговорюють сторони.

«Президент Путін дуже організований. Можна схвалювати те, що він зробив, або не погоджуватися з цим, але він, безумовно, гросмейстер політики. Він історична постать», – заявив Кушнер.

Американський представник також відзначив обізнаність російського диктатора та його чіткі погляди на міжнародні питання.

Путін нібито хоче перезапустити відносини зі США

Окремо Кушнер розповів, як він і спецпосланець президента США Стів Віткофф оцінюють наміри російського керівництва. За його словами, Путін зацікавлений не лише в завершенні війни, а й у зміні характеру відносин із Вашингтоном.

«Ми зі Стівом дійшли висновку, що Путін не просто хоче миру. Він хоче спробувати змінити відносини з Америкою та подивитися, чи є можливість почати все спочатку», – сказав Кушнер.

Водночас він визнав, що не знає, наскільки щирими є такі наміри та чи вдасться їх реалізувати. Переговірник наголосив, що для змін необхідно вести діалог із людиною, яка має повноваження ухвалювати відповідні рішення.

Джаред Кушнер під час інтерв’ю Маттіасу Депфнеру для проєкту MD MEETS скриншот відео MD MEETS

Що Кушнер сказав про війну та ядерну зброю

Американський переговірник визнав, що територіальне питання залишається однією з головних перешкод на шляху до мирної угоди. За його словами, такого висновку він і Стів Віткофф дійшли після багатогодинних розмов із Путіним та представниками російської сторони.

«Моє враження після багатьох годин спілкування з президентом Путіним і російською командою полягає в тому, що територіальне питання зараз певною мірою зайшло в глухий кут», – зазначив Кушнер.

Окремо він висловився про ядерні погрози Росії. За словами американського представника, Путін поки демонструє стриманість і запевнив переговорників, що не має наміру застосовувати ядерну зброю.

«Він погодився не застосовувати ядерну зброю, що, очевидно, має велике значення, і запевнив нас, що не має такого наміру», – сказав Кушнер.

Водночас американський переговірник не виключив вступу України до НАТО. Відповідаючи на відповідне запитання, він заявив, що такий сценарій залишається можливим, а рішення мають шукати обидві сторони.

Кушнер також прокоментував припущення, чи вдалося б уникнути війни, якби 2008 року тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала вступ України до Альянсу. На його думку, такий крок міг би запобігти війні, але міг би й прискорити її початок на десять або навіть двадцять років.

Кушнер пояснив, чому Європу не залучили до переговорів

Американський представник прокоментував відсутність європейських партнерів на переговорах в Абу-Дабі. За його словами, Путін вважає заяви та дії європейських країн провокативними й переконаний, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії.

Кушнер також заявив, що Вашингтону складно організувати взаємодію з європейськими партнерами, оскільки, на його думку, там немає єдиного центру ухвалення рішень.

Водночас він запевнив, що Сполучені Штати не ухвалюватимуть жодних рішень щодо завершення війни без згоди України та Європи.

«Ми не збираємося нічого вирішувати без згоди Європи та України», – наголосив переговірник.

Кушнер додав, що майбутню лінію розмежування сторонам доведеться визначити. Він пояснив, що головна мета переговорів – припинити загибель людей і створити умови для кращого життя, а не з'ясовувати, хто має рацію.

Кушнер заперечив тиск США на Зеленського

Під час інтерв'ю порушили й питання американського тиску на президента України Володимира Зеленського. Кушнер відкинув звинувачення в тому, що адміністрація Трампа намагається змусити Київ погодитися на невигідні умови завершення війни.

«Ми жодним чином не тиснули на президента Зеленського чи українців. Наше завдання – бути посередниками. Насправді ми підтримуємо Україну, зокрема надаємо їй розвідувальну інформацію», – заявив він.

Американський представник також наголосив, що Україна залишатиметься ключовою складовою європейської безпеки незалежно від умов майбутнього мирного врегулювання.

Окремо Кушнер висловив думку, що українські та російські військові не відчувають особистої ненависті один до одного, а хочуть повернутися до своїх родин. За його словами, багато військовослужбовців опинилися на фронті через рішення політичного керівництва.

Нагадаємо, раніше Джаред Кушнер розповів, яким бачить результат переговорів щодо завершення війни. Серед ключових складових він назвав гарантії безпеки для України, її європейську інтеграцію та масштабний план повоєнного економічного відновлення.