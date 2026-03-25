Прем'єрка Данії йде у відставку

Після оголошення результатів дострокових парламентських виборів премʼєрка звернулася до короля з проханням про відставку уряду

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подала королю країни Фредеріку X заяву про відставку уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву королівського палацу.

«Його Величність прийняв прем’єр-міністерку Метте Фредеріксен. Після викладення результатів виборів та парламентської ситуації прем’єр-міністр подала прохання про відставку уряду та запропонувала, щоб представники політичних партій, які пройшли до Фолькетингу, отримали можливість висловитися щодо майбутнього формування уряду», – йдеться в заяві.

У зв’язку з цим Королівський палац запросив представників політичних партій на зустріч в Амалієнборзі.

Як повідомляло агентство Reuters, за прогнозами після позачергових парламентських виборів на основі підрахунку 100% голосів, лівий блок Фредеріксен отримав 84 місця в парламенті, що налічує 179 місць, проти 77 місць, отриманих правоцентристськими партіями. Соціал-демократична партія Фредеріксен, за прогнозами, отримає 38 місць у Фолькетингу.

Раніше, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 24 березня, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливають лише восени.

Рішення про дострокове голосування ухвалили менш ніж за рік до завершення повноважень парламенту, який у будь-якому разі мав бути переобраний не пізніше 31 жовтня. За словами Фредеріксен, вона офіційно звернулася до монарха з відповідною рекомендацією.